Co za otwarcie igrzysk! Wyjątkowy wieczór w Paryżu. Mają rozmach

Igrzyska olimpijskie w Paryżu trwają od kilku dni. Rywalizację rozpoczęły już m.in. reprezentacje w piłce nożnej. W tym czasie doszło do wielkiego zamieszania i sensacji - Argentyna przegrała 1:2 z Maroko. Jednak oficjalne otwarcie igrzysk zaplanowano na piątek 26 lipca. I punktualnie o 19:30 rozpoczęła się ceremonia. Organizatorzy chcieli, by różniła się od poprzednich, a przede wszystkim, by była bardziej efektowna. I wydaje się, że ten cel udało im się zrealizować.

Wielkie otwarcie igrzysk. Znane postaci na scenie. Nie przeszkodził nawet deszcz

Już pierwszą różnicą było to, że dotychczasowe ceremonie otwarcia igrzysk odbywały się na stadionie. Teraz zdecydowano się wykorzystać do tego ikoniczne miejsca we Francji oraz rzekę Sekwanę. W ten sposób organizatorzy chcieli pokazać, że sport jest bliżej ludzi. I trzeba powiedzieć, że zrobili to z przysłowiową pompą.

Już od początku na widzów czekało mnóstwo atrakcji. Na jednym z mostów odpalono race w niebiesko-biało-czerwonych kolorach. To oczywiście barwy gospodarza igrzysk, Francji. Przywitano też najważniejsze osobistości, w tym prezydenta kraju Emmanuela Macrona. Pokazano również ogień olimpijski, który na łodzi zmierzał ku wieży Eiffla. To tam ma zostać odpalony znicz.

Następnie po kolei na barkach przepływały kolejne reprezentacje. W międzyczasie całą ceremonię urozmaicały koncerty wielkich gwiazd. Chodzi m.in. o Lady Gagę czy Ayę Nakamurę. Trzeba przyznać, że zafundowali widzom wielkie show.

Nie zabrakło też lokalnych akcentów. Artyści zatańczyli m.in. popularny we Francji taniec - kankan. Efektownie odśpiewano też hymn "Trójkolorowych", "Marsyliankę". Zrobiła to stojąca na dachu Grand-Palais Axelle Saint-Cirel. - Jestem pod coraz większym wrażeniem tego, co przygotowali organizatorzy - mówił jeden z komentatorów Eurosportu.

Teraz przed nami rywalizacja sportowa. Już w sobotę 27 lipca na arenie zmagań wystąpi wielu Polaków. Mowa m.in. o Idze Świątek, która przygodę z olimpiadą rozpocznie od starcia z Iriną-Camelią Begu. Na placu gry pojawią się też nasi siatkarze, a ich pierwszym rywalem będą Egipcjanie. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji z igrzysk olimpijskich na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.