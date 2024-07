Wszystko jasne! Iga Świątek podjęła decyzję ws. ceremonii otwarcia

Aż 115 barek z zawodnikami i delegatami krajów uczestniczących w imprezie, Lady Gaga, Celine Dion, tysiące fanów oraz oczywiście znicz olimpijski. Dzisiejszy wieczór w Paryżu stanie pod znakiem ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. Rywalizacja już wprawdzie się zaczęła, do boju ruszyli m.in. piłkarze oraz łucznicy. Niemniej ogień olimpijski zapłonie dopiero w piątek 26 lipca.

Zobacz wideo Olimpiada tour

Paryż 2024. Siatkarze rezygnują z ceremonii otwarcia

Rzecz jasna każda z reprezentacji będzie mieć chorążych. U Amerykanów na przykład będą to koszykarz LeBron James oraz tenisistka Coco Gauff. Wśród Polaków natomiast z "klątwą chorążego" (od 1992 roku żaden nasz chorąży nie zdobył medalu na igrzyskach, podczas których pełnił tę rolę) powalczą tym razem trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk (złoto w 2012, 2016 i 2020 roku) oraz reprezentant koszykarzy 3x3 Przemysław Zamojski. Całe wydarzenie wystartuje o 19:30.

Nie brakuje jednak zawodników, którzy zrezygnowali z udziału w ceremonii. Na tej liście są między innymi polscy siatkarze. Trener Nikola Grbić mówił w rozmowie z TVP Sport, że całe wydarzenie trwałoby wiele godzin, a skończy się zapewne koło 1:00 lub 2:00 w nocy. Polacy tymczasem już w sobotę 27 lipca rozpoczynają olimpijską rywalizację meczem z Egiptem o 17:00. Jak się okazuje, nie tylko ich wizja meczu dzień po ceremonii odwiodła od pomysłu uczestnictwa w niej.

Iga Świątek ma jasny priorytet. Ceremonia otwarcia nie ma dla niej znaczenia

Na taki sam krok zdecydowała się Iga Świątek. Polka w I rundzie zagra z Rumunką Iriną Camelią-Begu (ku przerażeniu rumuńskich dziennikarzy), a ten mecz odbędzie się już w sobotę 27 lipca o 12:00, czyli jeszcze szybciej niż spotkanie siatkarzy. Portal WP SportoweFakty przekazał informację od teamu Świątek dotyczącą ceremonii. Nie kryją, co w tej chwili jest najważniejsze dla Polki.

- Z uwagi na to, że rywalizacja w tenisie rozpoczyna się już dzień po ceremonii otwarcia, a Iga gra mecz w sobotę o godz. 12.00, jej udział w ceremonii nie jest możliwy. Choć byłoby to wspaniałe doświadczenie, przygotowanie do meczów i regeneracja są priorytetem. Iga liczy na to, że po zakończeniu rywalizacji będzie mogła cieszyć się magią igrzysk poprzez odwiedzenie wioski, zobaczenie rozgrywek w innych sportach i czerpanie z wyjątkowości igrzysk, wspierając też innych sportowców - czytamy.

W podejściu naszej najlepszej tenisistki nic zatem się nie zmienia. Walka na korcie i wszystko, co z nią związane najpierw, a cała reszta później. Przypomnijmy, że Świątek w celu odcięcia się od nadmiaru bodźców, postanowiła nie zamieszkać w wiosce olimpijskiej. Zresztą w jej ślady poszedł choćby Novak Djoković.