Igrzyska się nie zaczęły i już afera. Poszło o hidżab. "Upokorzona"

Diaba Konate, która w marcu skończyła 24 lata, jeszcze niedawno była wielką nadzieją francuskiej koszykówki 3x3. W 2018 r. zdobyła złoty medal młodzieżowych igrzysk olimpijskich, a jej wielkim marzeniem był start na igrzyskach w Paryżu.

Konate przygotowywała się do turnieju w na uczelni w USA i mimo że obecnie przebywa w ojczyźnie, to na igrzyskach jednak nie wystąpi. I nie chodzi o poziom sportowy, a o wiarę zawodniczki i przepisy, jakie panują we Francji.

W 2022 r. tamtejsza federacja koszykówki wprowadziła zakazy gry w strojach, które "mają konotacje religijne lub polityczne". We wrześniu francuska ministra sportu - Amelie Oudea-Castera - potwierdziła, że zgodnie z zasadą świeckości przepis ten będzie obowiązywał wszystkich zawodników kadry narodowej na igrzyskach olimpijskich.

Przepis ten został skrytykowany przez biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka, a Międzynarodowy Komitet Olimpijski potwierdził, że stroje mające związki z wiarą, będą dopuszczalne w wiosce olimpijskiej.

Konate nie mogła więc wziąć udziału w igrzyskach, bo na co dzień gra w hidżabie. 24-latka walczyła o zmianę przepisów od zeszłego roku, kiedy w trakcie turnieju została poinformowana, że nie zostanie dopuszczona do rywalizacji ze względu na strój.

- Nie mogłam w to uwierzyć. Na początku myślałam, że to żart. Nie mieściło mi się to w głowie. Wydawało mi się, że jesteśmy jedną rodziną, że moja wiara nie ma żadnego znaczenia. Przecież wciąż byłam tą samą osobą, która wcześniej grała w drużynie narodowej - mówiła Konate.

- Francuska hipokryzja złamała mi serce. Francja nazywa się krajem wolności i krajem praw człowieka, a jednocześnie nie pozwala muzułmankom i muzułmanom na pokazanie, kim naprawdę są - dodała.

Przez strój nie zagra na igrzyskach

Ale Konate to nie jedyna zawodniczka, która spotkała się z taką przeszkodą. Ten sam problem miała kapitan francuskiej drużyny koszykarskiej Aubervilliers, Salimata Sylla. Jej przerwa trwa już od stycznia 2023 r.

To wtedy przed jednym z meczów ligowy trener Aubervilliers poinformował Syllę, że sędziowie dopuszczą ją do gry tylko wtedy, gdy zdejmie hidżab. - Koszykówka była dla mnie wszystkim. To nie są tylko słowa, bo ona naprawdę uratowała mi życie. Mieszkałam w dzielnicy, gdzie na każdym kroku obecne były narkotyki. Koszykówka pozwoliła mi zachować dyscyplinę i stać się lepszym człowiekiem - powiedziała Sylla.

- Obiecałam, że albo będę grała w hidżabie, albo nie będę grała w ogóle. Zostałam upokorzona i odsunięta na boczny tor przez kraj, w którym się urodziłam i wychowałam. Ci ignoranci myślą, że jeśli nosisz hidżab, to spędzasz całe dnie w kuchni. Ja przykładem na to, że jest zupełnie inaczej i dlatego mnie odsunęli - dodała.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu trwają do 11 sierpnia.