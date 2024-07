Polakowi ubył wielki rywal na igrzyskach! Zaskakująca reakcja

Nieco ponad tydzień temu - podczas Tour de France - Michał Kwiatkowski przeżył jeden z boleśniejszych momentów w karierze. Jeszcze jeden zaliczył podczas igrzysk w Tokio. Teraz ma nadzieję, że w Paryżu zatrze przykre wspomnienia i dopisze do swojego konta medal olimpijski. W tym celu realizuje plan, który zakłada wydłużony szczyt formy i wyjazd w trakcie igrzysk do Nicei.

REKLAMA

Zobacz wideo W roli trenera na igrzyskach zadebiutuje Michał Winiarski. Poprowadzi drużynę Niemiec

"Ciężki moment do przetrawienia". Kwiatkowski i wydłużony szczyt formy

Niewiele ponad tydzień temu Kwiatkowski był bliski wygrania po raz trzeci w karierze etapu Tour de France. Skończyło się jednak na wielkiej szansy - na finiszu wyprzedziło go dwóch rywali.

- Czy był żal? Był. Ciężki moment do przetrawienia, bo mogłem wygrać ten etap. Kolarstwo nieraz daje w kość. Jest wiele momentów, w których się cieszymy, ale tak samo - może nawet więcej - jest momentów, w których nie jest łatwo. Na swoim koncie mam wiele ciężkich chwil podczas "Wielkiej Pętli". Ale to jest też piękno sportu, że wszystko układa się jak w kalejdoskopie - są wzloty i upadki. Trzeba się podnosić, odbijać od dna i iść dalej - mówi dziennikarzom mistrz świata z 2014 roku, który w piątek brał udział w ślubowaniu olimpijskim w Paryżu.

Teraz ma szansę, by za sprawą igrzysk w tym mieście szybko dostarczyć sobie nowszych, przyjemniejszych wspomnień ze ścigania się we Francji.

- Tak samo było podczas touru. Człowiek nie może spać po etapie, który mógł wygrać, ale następnego dnia zapomina o takich bolączkach jak nieudany sprint. Jak przegrywa się po równej walce, to jest to zaakceptowania. Ale jeśli po błędzie, wiedząc, że coś można było zrobić lepiej, to jest to ciężkie do przetrawienia - przyznaje 34-latek.

Lato w sezonie olimpijskim jest dla topowych kolarzy bardzo intensywne. Najpierw Tour de France, zaraz potem igrzyska, a następnie Vuelta a Espana. To oznacza ściganie się na maksymalnych obrotach przez prawie dwa i pół miesiąca. Kwiatkowski jednak zapewnia, że takie "wciśnięcie" igrzysk w napakowany kalendarz to nie problem, a wręcz zaleta.

- Mogę przygotować jeden szczyt formy na TdF i igrzyska. Byłoby to dużo trudniejsze, gdybyśmy mieli dużo krótszy okres czasu między tymi startami. Myślę, że tydzień czy dwa po zakończeniu "Wielkiej Pętli" to opcja w punkt. Trudniej byłoby przygotować kilka szczytów formy - zaznacza.

Jego plan startów tego lata sprawił, że inaczej podszedł do pierwszej części sezonu. - Wiosną ścigałem się dużo mniej. Moją motywacją były właśnie najwyższa forma na TdF i igrzyska oraz podtrzymanie jej aż do Vuelty - wskazuje.

Kwiatkowskiemu odpadł bardzo groźny rywal, a on żałuje. Wszyscy podglądają rewelacyjnego Pogacara

Bezsprzecznie wielkim bohaterem Tour de France był Pogacar, którego wskazywano też na wielkiego faworyta olimpijskiej rywalizacji. Słoweniec jednak kilka dni temu poinformował o wycofaniu się. Wydawać by się mogło, że ta wiadomość musi wywołać euforię u wielu kolarzy, ale jak się okazuje - niekoniecznie.

- Ja potrzebuję takich bardzo silnych faworytów w wyścigu, bo wtedy całe skupienie peletonu jest na nich. Wolałbym, by teraz też był taki zawodnik. To by pomogło underdogom - argumentuje Polak.

Nie kryje on, że forma prezentowana przez Pogacara i wypracowana przez niego przewaga nad resztą stawki zrobiła na nim wielkie wrażenie.

- Chciałbym być w jego skórze. Nigdy tak nie dominowałem, ale wyobrażam sobie, że w takiej sytuacji kolarzowi jest dużo łatwiej przejechać wielki tour. Ja muszę się zastanawiać, kiedy wypocząć, w jaki sposób to wszystko rozegrać. Jak jesteś o poziom wyżej, to można się trochę bardziej bawić tym kolarstwem. I tak też robi Pogacar - opisuje Kwiatkowski.

Jak dodaje, całe środowisko kolarskie głowi się nad tym, czemu Słoweniec zawdzięcza rewelacyjną formę.

- Przede wszystkim zastanawiamy się nad jego treningiem, przygotowaniem. Cały jego zespół - w tym Rafał Majka - pokazuje świetną formę w tym sezonie. Tak jak w każdym innym sporcie człowiek ogląda się na to, co robią inni i stara się może nie tyle nawet skopiować, ale inspirować się. Byłoby głupie, gdyby tego nie robić - podkreśla.

Czwarte podejście Kwiatkowskiego do medalu olimpijskiego. Uniknąć efektu pralki

Kwiatkowski ma już za sobą trzy starty w igrzyskach - w Londynie, Rio de Janeiro i Tokio. Najlepiej poszło mu trzy lata temu w Japonii, gdy zajął 11. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego. Mierzył wówczas w medal i po przekroczeniu mety odczuwał duży niedosyt. Wtedy miał do pomocy kolegów z kadry, a teraz będzie osamotniony.

- Na pewno jest to utrudnienie, ale w życiu staram się skupiać na pozytywnych aspektach. Widzę szklankę w połowie pełną, a nie pustą. Tak też myślę o tej sytuacji. Będę jechał sam i będę underdogiem. Jaki będzie mój plan? Przede wszystkim mieć oczy dookoła głowy i być elastycznym - wskazuje doświadczony kolarz.

Nie kryje, że jest zdeterminowany, by w wyścigu ze startu wspólnego włączyć się w walkę o medale. Na występ w tej konkurencji jeszcze trochę poczeka - zaplanowano ją na 3 sierpnia. Już w sobotnie popołudnie czeka go zaś jazda indywidualna na czas. I tu Kwiatkowski jasno zaznacza, jaka jest jego sytuacja.

- Są murowani faworyci i niewiele można tu zdziałać. Historia też pokazuje, że tu nie ma przypadku - dodaje.

Tuż po tym starcie uda się on do Nicei, by tam spokojnie potrenować przed kluczowym występem w tych igrzyskach. Sprzyjać ma mu wtedy nie tylko liczebność stawki olimpijskich zmagań, ale też charakterystyka trasy.

- Choćby ścigając się rok temu samemu w Glasgow, było to o tyle trudne [podczas mistrzostw świata nie ukończył wyścigu z powodu przemęczenia - red.], że bardziej wyglądało to jak kryterium uliczne. Nie było zespołu do pomocy i na pierwszej czy drugiej rundzie byłem w stanie jeszcze sobie z tym radzić, ale potem była to - jak mówimy w kolarstwie - pralka. Wychodzisz na przód peletonu i bez zespołu nie jesteś w stanie tam za długo wytrwać, bo inni wykorzystywali swoją liczebność. Tutaj ścigamy się po ulicach Paryża, ale nie jest to aż tak skomplikowana trasa, by trzeba było walczyć non stop o pozycję. Mamy peleton złożony z 90 osób, a nie ze 160 czy 180. W tym drugim przypadku trzeba bardziej uważać na pozycję. Walka w pojedynkę powinna być łatwiejsza na bardziej otwartej, mniej skomplikowanej technicznie trasie i przy mniejszym peletonie - prognozuje Kwiatkowski.