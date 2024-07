To nie żart! Tyle polscy sportowcy zarobią za medale. Są dokładne kwoty

Igrzyska olimpijskie w Paryżu oficjalnie rozpoczną się już za kilka godzin. Czekają na nie również Polacy, którzy liczą na swoich faworytów. Według szacunków różnych osób i instytucji polscy sportowcy zdobędą 11-16 medali, a za wielkich faworytów są uznawane Iga Świątek (tenis, gra pojedyncza), Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) czy reprezentacja siatkarzy. Aczkolwiek każdy olimpijczyk ma o co walczyć.

O odpowiednią motywacje zawodników zadbał PKOl, który przygotował atrakcyjne nagrody dla medalistów. Szczególnie zawodnicy startujący w konkurencjach indywidualnych lub w niedużych zespołach (2-7 osób) mają o co się starać. Jeśli zdobędą złoto, w nagrodę otrzymają dwupokojowe mieszkanie. Natomiast dla wszystkich medalistów przygotowano z góry ustalone nagrody pieniężne oraz rzeczowe.

Trochę inaczej będzie w przypadku sportów zespołowych. O ile nagrody rzeczowe są te same, o tyle suma pieniężna będzie do podziału pomiędzy wszystkich zawodników. Niewykluczone, że kwestia tego, kto ile dostanie, będzie zależała od kryteriów przyjętych przez drużynę (np. proporcjonalnie do czasu na boisku). Ale i tak gra jest warta świeczki.

Nagrody dla polskich sportowców za olimpijskie medale w Paryżu wg regulaminu PKOl-u

Konkurencje indywidualne

złoto - 250 tys. zł, mieszkanie dwupokojowe, diament, obraz, voucher na wakacje

srebro - 200 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje

brąz - 150 tys. diament, obraz, voucher na wakacje

Miksty, sztafety, osady, załogi (2-7 osób)

złoto - 250 tys. zł, mieszkanie jednopokojowe, diament, obraz, voucher na wakacje

srebro - 200 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje

brąz - 150 tys. diament, obraz, voucher na wakacje

Konkurencje zespołowe

złoto - 2 mln zł do podziału, diament, obraz, voucher na wakacje

srebro - 1,5 mln zł do podziału, diament, obraz, voucher na wakacje

brąz - 1 mln zł do podziału, diament, obraz, voucher na wakacje

Piątkowa ceremonia otwarcia rozpocznie się o godz. 19:30. Relacje oraz najważniejsze informacje z igrzysk olimpijskich w Paryżu będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.