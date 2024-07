Miłość do Paryża to za mało. Wiktorowski alarmuje ws. Świątek na igrzyskach

Iga Świątek ponownie zagra w Paryżu - jeden ze swoich ulubionych tenisowych miejsc. Cztery triumfy w rozgrywanym w stolicy Francji wielkoszlemowym French Open mówią wszystko. Korty Rolanda Garrosa to jej królestwo i podczas turnieju olimpijskiego będzie chciała potwierdzić, że dobrze się w nim czuje.

Trener Świątek opowiada o igrzyskach. "Impreza kompletnie inna"

Łatwo jednak nie będzie. Poprzednie turnieje olimpijskie udowadniały, że to imprezy o innym charakterze niż regularne zmagania cyklu WTA. Na dwóch ostatnich igrzyskach złote medale w rywalizacji pań zdobywały zawodniczki, po których mało kto by się tego spodziewał - Monica Puig (2016) i Belinda Bencić (2021).

Podczas olimpijskiego ślubowania trener Igi Świątek, Tomasz Wiktorowski, wypowiedział się dla oficjalnego kanału Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wątek specyfiki olimpijskich zmagań także został poruszony. - Start z orzełkiem na piersi, start wyjątkowy - dlatego, że taka szansa zdarza się raz na cztery lata. W karierze sportowca to są zwykle maksymalnie - średnio - cztery szanse - rozpoczął szkoleniowiec.

Wiktorowski zauważył, że Świątek wie już, jak wyglądają olimpijskie zmagania. - Dla Igi to już są drugie igrzyska. Wie, jak ta atmosfera igrzysk potrafi się rozlać, jak potrafi czasami dać się odczuć w inny sposób. Jest to impreza kompletnie inna, chociażby ze względu na to, co przeżyliśmy dzisiaj, czyli hymn, ślubowanie, podpis na fladze. To są elementy zupełnie wyjątkowe dla nas. Tak samo to dotyczy tego startu - powiedział.

Nie bez przyczyny mówi się, że igrzyska olimpijskie to najważniejsza impreza sportowa czterolecia. Żadna inna rywalizacja nie ma tak globalnego zasięgu. To fakt, który także dostrzegł Wiktorowski. - Sportowcy, którzy startują, są na oczach kibiców niekoniecznie tych, którzy interesują się daną dyscypliną. Ten zasięg sportu olimpijskiego jest większy, każdy sobie z tego zdaje sprawę - przyznał.

Czy powrót do Paryża, w którym Świątek osiągała już wiele sukcesów, to powrót do dawnych przyzwyczajeń? Trener zdradził, jak wygląda charakter jego pracy. - Nie odnoszę tego, co tu robimy do sytuacji sprzed kilku tygodni. Są trochę inne warunki, inne piłki. To trzeba wziąć pod uwagę. To jest rzeczywiście dla niej wyjątkowe miejsce. Daje myślę taką większą pewność, ale nie można być za pewnym. Trzeba podejść z dużym respektem do tej innej imprezy - stwierdził, dodając zarazem, że daje się wyczuć większe oczekiwania.

- Nie możemy pracować tak samo, jeśli jesteśmy w innym miejscu i czasie - odrobinę zmieniamy. Myślę, że to miejsce daje Idze możliwość poczucia, że nawet jeśli w jakimś momencie będzie troszeczkę gorzej, to ona sobie poradzi. To jest bardzo ważne, bo mecz tenisowy jest długi i nie zawsze musi być cały czas dobrze, żeby na koniec zejść jako triumfator czy triumfatorka tego też meczu - dodał.

Wiktorowski, podobnie jak Świątek, na najważniejszej imprezie czterolecia nie będzie nowicjuszem. Po raz trzeci weźmie udział w igrzyskach. - Mam nadzieję, że te potoczą się zgoła inaczej niż poprzednie. Liczymy na to, mamy ku temu powody, by tak przypuszczać, ale tak jak powiedziałem - z dużym respektem, szacunkiem do pozostałych tenisistek. Jesteśmy tutaj, pracujemy na swoje tak, żeby zacząć dobrze i dobrze skończyć - skwitował.

Dla wielu kibiców spełnieniem marzeń byłoby zakończenie olimpijskiej rywalizacji dopiero 3 sierpnia. Wówczas w rywalizacji singlowej pań odbędzie się wielki finał, który zdecyduje o tym, kto zostanie nową mistrzynią olimpijską.