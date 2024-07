"Masowy atak" na TGV tuż przed otwarciem IO! Infrastruktura stanęła w płomieniach

W piątek o 19:30 rozpocznie się ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Pierwszy raz w historii impreza ta nie odbędzie się na stadionie. Władze francuskiej stolic zorganizowały ją wzdłuż Sekwany tak, by w ceremonii mogła wziąć udział rekordowa liczba widzów.

To z kolei wymagało od paryżan wdrożenia szczególnych zasad bezpieczeństwa. Te dotknęły nawet przestrzeni powietrznej, która została zamknięta od godz. 19 do 24 w promieniu 150 km od miasta. Nie znaczy to jednak, że Francuzi uniknęli problemów.

W piątek rano francuski operator kolejowy SNCF poinformował o ataku na sieć pociągów dużych prędkości TGV. Tory linii zostały podpalone, przez co zablokowany jest ruch w kierunku północnej i wschodniej Francji.

Atak na TGV

Agencja AFP przekazała też informację o udaremnionej próbie ataku w południowo-wschodniej Francji. Ze wstępnych ustaleń SNCF wynika, że utrudnienia w kursowaniu pociągów mogą potrwać nawet do końca weekendu, co z pewnością utrudni komunikację kibicom zmierzającym do Paryża i innych miast, w których odbywa się rywalizacja na igrzyskach.

"Ruch TGV będzie 'bardzo zakłócony' na kilka godzin przed ceremonią otwarcia Igrzysk Olimpijskich" - przekazała w mediach społecznościowych francuska agencja informacyjna AFP.

Atak na TGV potępiła już francuska ministra sportu, Amelie Oudea-Castera. - To bulwersujące. Atak na igrzyska, to atak na całą Francję. Potępiam ataki, to odrażające.- powiedziała Oudea-Castera na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.