Niewiarygodne, co Holenderzy musieli kupić na igrzyskach. "Już do nas jadą"

Już w piątek wieczorem w Paryżu odbędzie się ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich. Rywalizacja w stolicy Francji już jednak trwa. W środę odbyły się pierwsze mecze w piłkarskim turnieju mężczyzn, w czwartek do gry weszły m.in. piłkarki oraz piłkarki ręczne.

Z dnia na dzień zapełniała się też wioska olimpijska, do której od kilku dni zjeżdżali się sportowcy z całego świata. I niektórzy z nich narzekali na warunki, jakie im przygotowano. Tak było m.in. w przypadku szwedzkich i norweskich piłkarek ręcznych.

Pierwsze narzekały na zbyt twarde łóżka, dlatego za własne pieniądze kupiły materace. Drugim było za gorąco, stąd decyzja o zakupie klimatyzatorów. Na razie problemów w wiosce olimpijskiej nie mają nasi siatkarze.

"Najwyższego z nich i zarazem pewnie najwyższego sportowca w całej naszej olimpijskiej kadrze, zapytaliśmy, czy mieści się w swoim łóżku w wiosce olimpijskiej. 'Jakoś się mieszczę' – pisał trochę chyba tym faktem zdziwiony Mateusz Bieniek. 'Mam przedłużane łóżko, jest ok' – dodawał środkowy o wzroście 210 cm" - relacjonował Łukasz Jachimiak, czyli wysłannik Sport.pl na igrzyska w Paryżu.

Problemy z żywnością w wiosce olimpijskiej

Problemy mają też jednak sportowcy z innych krajów. Holendrzy narzekali bowiem na... dostępność jedzenia na stołówce w wiosce olimpijskiej. - Francuska kuchnia jest dobra, jakość dostępnego jedzenia też. Problem w tym, że jest go za mało - powiedział Andre Cats z holenderskiego komitetu.

By rozwiązać problem, Holendrzy kupili pięć mikrofalówek, w których będą przygotowywać dodatkowe posiłki dla sportowców. - Sytuacja nas zaskoczyła, więc rozmyślaliśmy nad odpowiednim planem B. Udało się i mrożonki są już w drodze do Paryża - dodał Cats.

- Wiem, że nie brzmi to profesjonalnie, bo mrożonki można dostać w każdym markecie. Zapewniam jednak, że to mrożonki najwyższej jakości, odpowiednie dla sportowców na takim poziomie. Te sprowadzamy do Paryża, na miejscu bez problemu kupiliśmy mikrofale - stwierdził Cats.

Igrzyska olimpijskie potrwają do 11 sierpnia.