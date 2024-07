To aż nie do wiary, w jakich warunkach trenują siatkarze w Paryżu. Przesadzili

Czy wreszcie polscy kibice doczekają się medalu igrzysk olimpijskich w siatkówce? Po 16 latach w Paryżu zameldują się drużyny męska i żeńska. Ekipa Nikoli Grbicia będzie chciała przełamać serię pięciu ćwierćfinałów z rzędu, a z kolei zawodniczki Stefano Lavariniego mogą pokazać, jaki postęp zrobiły w ostatnich dwóch latach.

W takich warunkach trenują polscy siatkarze na igrzyskach olimpijskich w Paryżu

Obie nasze drużyny zmagania w paryskich igrzyskach rozpoczną w najbliższy weekend, ale zanim do tego dojdzie, to muszą potrenować i zaaklimatyzować się w nowym miejscu. I chociaż igrzyska olimpijskie są najważniejszą imprezą czterolecia, to już można Francuzom sporo zarzucić pod względem organizacji.

Filip Czyszanowski z redakcji TVP Sport opublikował krótkie nagranie z treningu polskich siatkarzy. Otóż szedł ulicą i nagle po lewej były odsłonięte drzwi do hali, na której trenowali aktualni mistrzowie Europy. "Hala numer dwa gdzie trenują polscy siatkarze w Paryżu. Naturalny przewiew to klucz do sukcesu" - napisał Czyszanowski. Wiele wskazuje na to, że w obiekcie nie ma żadnej klimatyzacji, a sama hala nie jest też jakkolwiek zabezpieczona przed ingerencją z zewnątrz. Mało to poważne, jak na imprezę tak wielkiej rangi.

"A bezpieczeństwo?", "Na portfele, zegarki i biżuterię niech uważają", "I to są te rekordowe środki bezpieczeństwa? Fajnie" - pisali internauci w odpowiedziach.

Terminarz meczów polskich siatkarzy w Paryżu:

Polska - Egipt sobota 27 lipca o godz. 17:00

Polska - Brazylia środa 31 lipca o godz. 9:00

Polska - Włochy sobota 3 sierpnia o godz. 17:00

Terminarz meczów polskich siatkarek w Paryżu:

Polska - Japonia niedziela 28 lipca o godz. 13:00

Polska - Kenia środa 31 lipca o godz. 21:00

Polska - Brazylia niedziela 4 sierpnia o godz. 21:00

