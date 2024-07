Wrze wokół Hurkacza. Finalista US Open nie wytrzymał. "Żenujące"

Hubert Hurkacz doznał kontuzji w trakcie Wimbledonu. Wydawało się, że Polak zdoła wrócić na igrzyska olimpijskie. Tenisista musiał jednak przejść operację, a uraz okazał się zbyt poważny i ostatecznie wycofał się z udziału w rywalizacji w Paryżu.

Zamieszanie wokół Hurkacza. Finalista US Open reaguje

Z tego powodu na igrzyskach zabraknie także Jana Zielińskiego, z którym Hurkacz miał grać w deblu, a Świątek nie zagra z 27-latkiem w mikście. Decyzja ta wywołała spore poruszenie i głos w tej sprawie zabrał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz w rozmowie z TVP Sport. - Liczyliśmy na to, że Hubert poleci na igrzyska, odbije przysłowiową kartę i umożliwi grę Jankowi w mikście - powiedział. Jego słowa ostro skrytykował były finalista US Open w grze podwójnej Marcin Matkowski.

- Dla mnie te słowa są żenujące. To osoba, która szefuje polskiemu ruchowi olimpijskiemu. Zrozumiałbym takie opinie u kibiców, którzy czasem nie rozumieją mechanizmów sportu, ale prezes PKOl? To proponowanie oszustwa i pójścia na skróty. Żaden topowy zawodnik nie zgodziłby się na takie "odbicie karty", jak proponowali to w wypadku Hurkacza. Jestem zniesmaczony tą sytuacją, bo pojawiły się oskarżenia w stronę Huberta, że on jest egocentryczny, myśli tylko o sobie i w ogóle nie chce pomóc - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Główną faworytką do sięgnięcia po złoty medal na zbliżających się igrzyskach olimpijskich jest Iga Świątek. Zawody w tenisa rozegrane będą na kortach Philippe'a Chatrier, na których świetnie się prezentuje i niedawno triumfowała tam w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. - Będzie miała na sobie jednak większą presję niż na turnieju Rolanda Garrosa. Iga jest zdecydowanie najlepsza na kortach ziemnych i wielu wiesza jej już złoto na szyi, co może nie być łatwe do wytrzymania - dodał Matkowski.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu potrwają od 26 lipca do 11 sierpnia. Zawody tenisowe z kolei odbędą się w dniach 27 lipca - 4 sierpnia.