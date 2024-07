"Trenował z ranami". Heroiczna walka Hurkacza o igrzyska

W piątek ruszają igrzyska olimpijskie w Paryżu - niestety bez Hubert Hurkacza. Polski tenisista doznał kontuzji podczas ostatniego Wimbledonu. Do końca walczył o to, by wystąpić na igrzyskach. Jego fizjoterapeuta Jakub Rogalski w rozmowie ze Sport.pl pierwszy raz opowiada o szczegółach rehabilitacji, zabiegu i walce o odzyskanie zdrowia.

Dominik Senkowski: Jak przebiega rehabilitacja Huberta Hurkacza?

Jakub Rogalski, fizjoterapeuta tenisisty: Rehabilitacja rozpoczęła się właściwie tuż po tym, jak Hubert doznał urazu. W trakcie oczekiwań na pierwsze badania pracowaliśmy nad tym, żeby zmniejszyć potencjalny obrzęk i sprawdzaliśmy, w jakim stanie jest kolano Huberta, żeby wiedzieć, co chcemy potem sprawdzić podczas badania rezonansem magnetycznym.

Kiedy już wiedzieliśmy, że doszło do rozerwania łąkotki, pracowaliśmy nad tym, aby nie doszło do deficytu mięśniowego. Od momentu przyjazdu do Polski Hubi od 12 do 13 godzin dziennie ćwiczył na siłowni, miał terapię manualną. Chodził też w basenie, w którym w odciążeniu, aby niczego nie uszkodzić, stymulował mięśnie do pracy.

Naszym celem było doprowadzenie go do zabiegu w jak najlepszej formie po to, aby po nim było jak najmniej powikłań. Pracowaliśmy nad tym, by uzyskać pełen zakres ruchomości w stawie kolanowym. Natomiast nie było to możliwe z uwagi na to, co stało się w kolanie. Stąd decyzja o zabiegu.

Zabieg został przeprowadzony 15 lipca w poniedziałek. Jak wyglądała odtąd rehabilitacja?

Rehabilitację pozabiegową zaczęliśmy właściwie w dniu zabiegu, jakieś dwie-trzy godziny po zejściu Huberta ze stołu operacyjnego, po tym jak anestezja przestała na niego wpływać. Zaczęliśmy od pionizacji, chłodzenia oraz ćwiczeń w łóżku szpitalnym. Na następny dzień po wypisie był już gotowy pełen plan rehabilitacyjny, który opracowaliśmy wspólnie z trenerem przygotowania fizycznego Huberta, Przemkiem Piotrowiczem.

Na bazie naszego doświadczenia i potrzeb Huberta, zmodyfikowaliśmy standardowy protokół, który obowiązuje pacjentów po częściowym lub całkowitym usunięciu łąkotki. Dodałem techniki osteopatyczne, które przyspieszają przepływ płynowy, techniki fizjoterapeutyczne oparte na rotacyjnym rozluźnianiu powięzi, odpowiednią regenerację dzięki chłodzeniu.

Przemek robił trening stabilizacyjny wraz z odpowiednim treningiem ekscentrycznym na mięśnie, które kurczą się po zabiegu. Wprowadził też trening okluzyjny, obkurczający przepływ krwi przez tętnicę i zwiększający przyrost mięśniowy. Stosowaliśmy też techniki wpływające na regenerację układu nerwowego.

Jakie założenia logistyczne zawierał państwa plan rehabilitacyjny?

Zawierał w sobie fazy regeneracji oraz fazy pracy, był rozpisany na około 14 godzin dziennie. Pracowaliśmy od 7:00 do 22:30, w tym czasie też jedzenie zajmowało nam około 1,5 godziny. Posiłki przygotowywał nasz kucharz, który dbał o kalorie, mikroelementy, odpowiednią ilość białka, wszystko, co jest ważne w trakcie rekonwalescencji. Podobnie jak przed zabiegiem, samej pracy było 13-14 godzin dziennie, bardzo intensywnie. Przez pierwsze pięć dni po zabiegu rehabilitowaliśmy Huberta w Łodzi. Tam mieliśmy dostęp do nowoczesnego sprzętu, który przyspieszał regenerację Huberta oraz salę do ćwiczeń, która znajdowała się w miejscu, gdzie mogliśmy też spać i jeść. W ten sposób nie traciliśmy czasu na dojazdy.

Wszystko było tak rozpisane w planie, aby działało jak najbardziej efektywnie. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, że jaki to nie byłby zabieg, to jednak był zabieg. Doszło do naruszenia powłok skórnych, zmiany ciśnienia w jamie stawu i zmiany stężenia płynów w jamie. To wszystko musi się zregenerować.

Jak w tym momencie przebiega rehabilitacja Huberta?

Od niedzieli pracujemy już we Wrocławiu. Plan jest realizowany od 7:00 do 21:00. Zmieniła się jednak faza rehabilitacji - nie pracujemy stricte nad stabilizacją oraz regeneracją, ale powoli wchodzimy na kort.

Hubert doznał kontuzji 4 lipca na Wimbledonie. Zabieg odbył się 15 lipca. Nie było szans przyspieszyć zabiegu? Bo wtedy byłoby, jak rozumiem, więcej czasu na rehabilitację pozabiegową przed igrzyskami?

Uraz miał miejsce 4 lipca i tego dnia mieliśmy już zrobiony rezonans w Londynie, który pokazał, że doszło do uszkodzenia łąkotki. Bardzo ciężkiego, bo do uszkodzenia typu „rączka od wiaderka". Uszkodzenie ciężkie do leczenia, które najczęściej wymaga zabiegu. Mieliśmy też dodatkowy problem - część tej łąkotki, która oderwała się wpadła do jamy stawu, co uniemożliwiło nam całkowite wyprowadzenie nogi do stanu fizjologicznego. Jej wyprost był niemożliwy do zrealizowania, bo łąkotka tam siedziała i blokowała ruch.

Następnego dnia, w piątek wróciliśmy do Polski i od razu szukaliśmy lekarza, który wykona zabieg, a wybór operatora był bardzo ważny. To klucz, by zawodnik był zdrowy. Po dokładnym rozważeniu, zdecydowaliśmy, że operację przeprowadzi doktor Bartłomiej Kacprzak, świetny specjalista. Najbliższy dostępny termin operacji był 15 lipca.

Czyli w czwartek 4 lipca Hubert doznał kontuzji, dzień później wróciliście, a w poniedziałek 8 lipca zapadła decyzja, kto będzie robił zabieg, ale ten lekarz miał termin na kolejny poniedziałek czyli 15 lipca?

Zgadza się. Jakość operatora ma kluczowe znaczenie i bezpośrednio wpływa ostateczny wybór przez pacjenta. Takiego lekarza rozlicza się głównie z powikłań, które następują po zabiegu. Sam zabieg może wykonać każdy, natomiast czy zawodnik wróci do sportu, kiedy i w jakim stanie to już osobna kwestia. Musieliśmy wybrać najlepsze rozwiązanie, najzdrowsze dla Huberta, które zapewni mu jak najkrótszą przerwę - to były najważniejsze czynniki. Pamiętajmy, że Hubert nigdy wcześniej nie przechodził żadnego urazu. To pierwszy przypadek i dlatego wybór idealnego operatora był dla nas tak istotny.

Kiedy jest szansa, że Hubert Hurkacz wróci do rywalizacji na korcie?

Mogę to porównać do osoby, która amatorsko uprawia sport. U przeciętnego Kowalskiego powrót do wyprostu i zgięcia kolana następuje po około miesiącu, przy dobrej rehabilitacji i prowadzeniu. Czasem trwa to nawet dłużej. U Huberta wyprost pełny nastąpił następnego dnia po operacji czyli 16 lipca. Zgięcie mamy już praktycznie całe gotowe, a jesteśmy w ósmej-dziewiątej dobie po zabiegu.

Zrobiliśmy testy mięśniowe, które wykazały, że siła mięśniowa nie spadła w ogóle. Wyszło jednak, że spadła wytrzymałość siłowa, co w tenisie jest kluczowe. Jeśli Hubert ma grać 1,5-godzinne spotkanie czy znacznie dłuższe na Wielkim Szlemie, to wytrzymałość pozostaje dla nas bardzo ważnym wskaźnikiem. Bez tego nie będzie to bezpieczne, żeby wrócił do gry. Nie jest gotowy do tego, by móc rywalizować na najwyższym poziomie. Kiedy będzie gotowy? Dziś już wiemy, że najwcześniej na turnieje rozgrywane w Ameryce Północnej na kortach twardych.

Rozumiem, że problem z niedoborem wytrzymałości był jednym z tych czynników na płaszczyźnie fizjologicznej, który zadecydował o takiej, a nie innej decyzji Huberta w kontekście igrzysk?

Dokładnie tak. Trzeba też pamiętać, że łąkotka boczna w kolanie jest tą ważniejszą, bo odpowiada za stabilizację kolana, w szczególności za rotacyjną. Z tego powodu byłoby bardzo ryzykowne wprowadzić go do meczu, gdy mógłby od razu doznać kolejnej kontuzji. Mogłoby dojść do uszkodzenia więzadeł czy innych struktur w stawie. Wtedy przerwa trwałaby powyżej sześciu miesięcy. Dbamy, by Hubert mógł rywalizować na najwyższym poziomie, ale także bezpiecznie.

Kontuzja Huberta wiązała się z dużym bólem?

Proszę sobie wyobrazić dwie rany, w które wchodzi na kilka centymetrów artroskop, który sam w sobie też nie jest najcieńszy. Trzeba było powycinać fragmenty tkanki, które są uszkodzone i przeczyścić kolano z elementów, które powstały w wyniku urazu: skrwawień, płynów itd. Hubert od pierwszego dnia trenował z tymi ranami, które muszą się także fizjologicznie zagoić. Trenował z bólem, ale na szczęście tylko ran, a nie bólem stawu kolanowego. To pokazuje, jakim jest gladiatorem, herosem. Walczył ze wszystkich sił, żeby zdążyć na igrzyska.

Przebywa pan stale z Hubertem. Decyzja o braku występu na igrzyskach zapewne nie była dla niego łatwa emocjonalnie?

Każdy sportowiec marzy o tym, by zdobyć medal olimpijski. Hubert też jest w tej grupie. Nie skłamię, jeśli powiem, że pojawiły się łzy w oczach. To normalne. Bardzo chciał, bardzo starał się. Jednak gdyby pojechał w obecnej sytuacji, byłoby to mocno ryzykowne.

Już sama informacja o urazie była dla niego trudna do przetrawienia. Na korcie przekazał mi, że coś mu chrupnęło w kolanie. Wiedziałem, że nie jest dobrze. Badania pokazały, co pokazały. Zawodnik w takiej sytuacji martwi się co dalej, nie tylko w kontekście igrzysk, ale i całej kariery. Wtedy nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Mogły „pójść" np. więzadła.

Kontuzja pojawiła się w meczu drugiej rundy Wimbledonu, gdy Hubert rzucił się do piłki, a następnie wstał z kortu?

Tak, podczas wstawania tak niefortunnie skręcił nogę, że wywołał kompresję w stawie kolanowym wraz z rotacją. Później w odruchu wstawania do piłki, którą potencjalnie miał obronić, po prostu wyrwał mięśniami i rozerwał łąkotkę.

To był chyba wyjątkowy pech?

Tenisiści często rzucają się na trawie. Robią to tysiąc razy i nie doznają urazów. Niestety tym razem było inaczej.