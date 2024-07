Polska gwiazda przeżyła dramat osobisty. Życiowy wstrząs tuż przed igrzyskami

Jeszcze na igrzyskach olimpijskich w Tokio Kryscina Cimanouska była reprezentantką Białorusi. Wówczas działacze z jej kraju traktowali ją w karygodny sposób. Biegaczka, która jest ważnym członkiem kobiecej sztafety 4x100 metrów, otwarcie krytykowała reżim Łukaszenki, przez co otrzymywała pogróżki i żyła pod ciągłą presją. Jej ucieczkę z wioski olimpijskiej do Polski śledził cały świat.

Polka przeżywa dramat. Tuż przed igrzyskami jest w trakcie rozwodu

W 2021 roku Cimanouska w trakcie wspomnianych igrzysk przyleciała do Warszawy. Rok później otrzymała polskie obywatelstwo. Pod biało-czerwoną flagą debiutowała w sierpniu zeszłego roku podczas mistrzostw świata w Budapeszcie, otrzymując zgodę na reprezentowanie naszego kraju od World Athletics. Teraz urodzona na Białorusi zawodniczka przygotowuje się do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Choć od jej niebezpiecznej ucieczki z dyktatorskiego kraju minęły już trzy lata, to Kryscina Cimanouska nadal odczuwa skutki tamtych wydarzeń. Przede wszystkim chodzi o stres, który w tamtym czasie towarzyszył jej non stop. - Tego nie da się zapomnieć. Zresztą jako reprezentanci Białorusi nie byliśmy traktowani poważnie, a atmosfera w wiosce olimpijskiej była bardzo dziwna. Wielu sportowców opowiadało przecież o przykładach kontrolowania nas podczas rywalizacji. Nie mogę uwierzyć, że to było trzy lata temu - mówiła ostatnio w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Forma 27-latki pozostawia wiele do życzenia. Okazuje się, że głównym powodem takiego zjawiska są problemy zdrowotne. - Wystarczy mocny trening, a następnego dnia budzę się z wysoką gorączką i osłabieniem całego organizmu. Ostatni raz problem powtórzył się po mistrzostwach Polski w Bydgoszczy (27-29 czerwca - przyp. red.). To zupełnie wybiło mnie z formy i spowodowało, że na mistrzostwach Europy nie byłam w dobrej dyspozycji - mówi Polka. Lekarze nie potrafią zdiagnozować konkretnego schorzenia. Wszystko wskazuje na to, że za stany zapalne odpowiedzialny jest silny stres.

Gdyby tego było mało, reprezentantka Polski obecnie jest w trakcie rozwodu z partnerem, z którym żyła wiele lat. Proces nie zakończy się przed startem igrzysk w Paryżu. - To na pewno nie poprawia mojej sytuacji i też ma wpływ na moją psychikę. Staram się jednak o tym nie myśleć - tłumaczy Cimanouska.

Na koniec Cimanouska przyznała, że w stolicy Francji największy nacisk położy na sztafetę 4x100 metrów. - Chcę pobiec najlepiej jak się da i mam nadzieję, że mimo wszystko powalczę o rekord życiowy - deklaruje. Igrzyska rozpoczną się już w piątek 26 lipca.