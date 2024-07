Tak Świątek zareagowała na decyzję Hurkacza ws. igrzysk. Prawda wyszła na jaw

Gdy w końcówce trzeciego seta meczu z Arthurem Filsem na Wimbledonie Hubert Hurkacz nie mógł podnieść się z kortu i widać było, że cierpi, serca kibiców na moment stanęły. Igrzyska tuż za progiem, a tu uraz zawodnika, który w gruncie rzeczy rzadko doznaje kontuzji. Niestety los udowodnił, że jak postanowi być okrutny, to z reguły w najgorszym możliwym momencie.

REKLAMA

Zobacz wideo Norbert Huber o zawodnikach PlusLigi występujących na igrzyskach: To jest magiczna liczba

Hurkacz robił, co mógł. Ale ten mecz wygrała kontuzja

Hurkacz walczył do samego końca. Poddał się zabiegowi uszkodzonego kolana, rehabilitował się praktycznie codziennie, robił wszystko, by zagrać w Paryżu. Jednakże efekt nie przyszedł. Wrocławianin przed kilkoma dniami ogłosił rezygnację z występu na igrzyskach. Tym samym Polsce przepadły trzy medalowe szanse naraz. Wszystko przez regulamin, który nie przewiduje możliwości występu na igrzyskach tylko w mikście. Nasz kraj nie ma obecnie zawodnika mogącego wystąpić w parze deblowej z Janem Zielińskim zamiast Hurkacza. Skoro więc nie może on zagrać w deblu, to zastąpić wrocławianina w mikście z Igą Świątek też nie.

Świątek i Zieliński sporo stracili. Ale urazy nie ma żadnej

Hurkacz w rozmowie z Pawłem Kuwikiem z Eurosportu zdradził, jak zareagowały teamy Świątek oraz Zielińskiego (który stracił przez to kompletnie możliwość gry w Paryżu) na wieść o jego rezygnacji. - Od razu po tym treningu zadzwoniłem do Janka. Przekazałem też informację Idze i potwierdziłem, że na tych igrzyskach nie jestem niestety w stanie wystąpić. Ich sztaby podeszły do tego ze zrozumieniem. Życzyli mi jak najszybszego powrotu do zdrowia i na kort - powiedział Polak.

Wrocławianin podkreślił, że igrzyska od dawna były jego celem i stawał wręcz na głowie, by się wyleczyć. Niestety misja się nie powiodła. - Robiliśmy wszystko, co możemy, żeby tam się znaleźć. To było nasze wspólne marzenie i cel, by zagrać w igrzyskach, walczyć o medale. Zdrowie niestety w tym roku mi na to nie pozwoliło, jest to niebezpieczne. Mógłbym sobie coś zrobić, gdy noga nie jest jeszcze gotowa - powiedział Polak.

Tym samym kibicom w naszym kraju pozostaje śledzenie singlowej rywalizacji kobiet oraż żeńskiego debla, bo to jedyne turnieje, w których mamy przedstawicielki. Wiemy już, że Iga Świątek w pierwszej rundzie zmierzy się z Rumunką Iriną Camelią-Begu, Magda Linette z Rosjanką Mirrą Andriejewą, a Magdalena Fręch z Wiktoriją Tomową z Bułgarii. W deblu z kolei Linette w parze z Alicją Rosolską zagrają z ukraińską parą Marta Kostiuk - Dajana Jastremska.