Dramat Hurkacza. Lekarze wydali wyrok. Tej daty powrotu nikt się nie spodziewał

Hubert Hurkacz miał wziąć udział w olimpijskim turnieju singlistów, deblistów (z Janem Zielińskim) i mikście (z Igą Świątek). Przez jego rezygnację, wymuszoną kontuzją kolana, której nabawił się na kortach Wimbledonu, Polska traci trzy szanse medalowe.

Bardzo złe wieści ws. kontuzji Hurkacza

Hubert Hurkacz przeszedł krótko po powrocie z Wimbledonu operację kontuzjowanego kolana. Od tego czasu proces powrotu do zdrowia był owiany tajemnicą. Wierzono, że uda mu się wyleczyć na igrzyska olimpijskie, ale z każdym kolejnym dniem wiara kibiców była coraz mniejsza. Brakowało informacji, co dzieje się z tenisistą.

W poniedziałek Hurkacz poinformował w mediach społecznościowych, że nie będzie gotowy na najważniejszą imprezę sportową czterolecia. - Nie jestem w stanie zagrać na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Była to bardzo, bardzo trudna decyzja, ponieważ marzyłem o tym, żeby reprezentować Polskę na igrzyskach i móc zdobyć medal, ale niestety zdrowie mi w tym roku na to nie pozwoli - przekazał na wideo opublikowanym na Instagramie.

Po igrzyskach olimpijskich nastąpi powrót do gry na twardych kortach. W kalendarzu ATP Tour do końca sezonu są zaplanowane cztery turnieje rangi ATP Masters 1000 - w Montrealu, Cincinnati, Szanghaju i Paryżu, do tego rozegrany zostanie ostatni turniej wielkoszlemowy, czyli US Open. Hurkacz miał też szansę na ATP Finals w Turynie na koniec sezonu, ale kontuzja kolana stawia także ten turniej pod znakiem zapytania.

Sam zainteresowany postanowił zabrać głos ws. swojej kontuzji. Bardzo trudno o optymizm po jego wywiadzie dla Eurosportu. - Wstając, miałem krzywą stopę i wstawałem z samego kolana i mięśnia czworogłowego. Przy krzywym ustawieniu nogi, stopy, wyrwałem część łąkotki. Na początku nie wiedzieliśmy, co to było. Poczułem dwa chrupnięcia i wiedziałem, że nie jest dobrze. Przy operacji wycinania części łąkotki normalny stan dochodzenia do zdrowia trwa kilka miesięcy. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudnym zadaniem, żeby dać sobie szansę występu w igrzyskach. Progres był szybki, bardzo dobry, ale w niedzielę, jak wyszedłem pierwszy raz na kort zagrać z moją siostrą, to czułem, że nie mam tej pewności w nodze, nie czuję się komfortowo i nie mogę normalnie się poruszać - powiedział.

Rehabilitacja po uszkodzeniu łąkotki może trwać kilka miesięcy, w poważniejszych przypadkach nawet dziewięć miesięcy. Hurkacz zdaje sobie z tego sprawę, ale stara się patrzeć optymistycznie. Myśli o turniejach w sierpniu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, choć większość lekarzy, z którymi konsultował uraz, odradzała mu ten pomysł. Z opinii specjalistów wynika, że Hurkacz powinien odpuścić jakiekolwiek granie w tym sezonie i wrócić w styczniu, kiedy zaczną się turnieje w Australii.

Próbujemy przygotować się na turnieje w USA, pracujemy każdego dnia po kilkanaście godzin dziennie, aby doprowadzić nogę do formy. Walczyliśmy o igrzyska, nie udało się. Teraz walczymy o następne turnieje, żeby móc być zdrowym i grać. Tuż po kontuzji rozmawiałem z lekarzami i ośmiu na dziesięciu mówiło, że realistycznie mogę grać dopiero w Australii - wyznał.

Turniej tenisowy w ramach igrzysk olimpijskich zostanie rozegrany na kortach Rolanda Garrosa.