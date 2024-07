Hiszpanie odpalili prawdziwą bombę. Chodzi o Zidane'a. "Ma nową pracę"

Zinedine Zidane trzy lata temu odszedł z Realu Madryt i od tamtego czasu pozostaje na trenerskim bezrobociu. Spekulowało się, że może zostać selekcjonerem reprezentacji Francji, lecz federacja nie rozstała się z Didierem Deschampsem, a także o możliwości przejęcia PSG, Manchesteru United czy Bayernu Monachium. Teraz pojawiły się sensacyjne doniesienia dotyczące 52-latka.

REKLAMA

Zobacz wideo Mierzejewski szczerze o reprezentacji Polski! Nagle podszedł Probierz...

Ogłaszają ws. Zinedine'a Zidane'a. "Ma nową pracę"

Francuz przypomina o sobie szerszej publiczności przy okazji dużych wydarzeń. W czerwcu był obecny na finale Ligi Mistrzów pomiędzy Realem a Borussią Dortmund (2:0), a niedawno pojawił się w Madrycie na prezentacji Kyliana Mbappe jako zawodnika "Królewskich". A przed nim kolejne wielkie wydarzenie.

"Zidane ma nową pracę" - niespodziewanie ogłosiło "Mundo Deportivo". O co chodzi? Nie o powrót na ławkę trenerską, a o paryskie igrzyska olimpijskie. Według ustaleń katalońskiego dziennika będzie on częścią delegacji Francuskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego i Sportowego (CNOSF) na piątkową ceremonię otwarcia. Ta odbędzie się nie na stadionie, a na barkach płynących po Sekwanie.

Zinedine Zidane angażuje się w igrzyska olimpijskie w Paryżu. "Jest twarzą Francji na świecie"

To nie wszystko. 52-latek przez kolejne kilkanaście dni będzie współpracował z CNOSF w ramach różnych akcji organizowanych w trakcie igrzysk. To nie może dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę, że kilka lat temu był ambasadorem paryskiej kandydatury do organizacji igrzysk. Teraz komitet chce powownie skorzystać z jego ogromnej rozpoznawalności. "Nie zapominajmy, że Zidane jest twarzą Francji na świecie" - zaznacza "Mundo Deportivo".

To oczywiście ze względu na jego spektakularne osiągnięcia piłkarski oraz trenerskie. Na boisku zdobył mistrzostwo świata (1998 r.) i Europy (2000 r.), a także wygrał Ligę Mistrzów (2001/02) i otrzymał Złotą Piłkę (1998 r.). A jako trener Realu trzy razy z rzędu wygrał LM (2015/16 - 2017/18) i dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii (2016/17 i 2019/20). Siedem lat temu otrzymał nagrodę dla Trenera Roku FIFA.

Co ciekawe, francuska legenda nigdy nie zagrała na igrzyskach jako piłkarz. Zresztą między 1976 r. a 2020 r. Francuzi tylko dwukrotnie zakwalifikowali się na turniej olimpijski. W 1984 r. zdobyli złoto, a w 1996 r. dotarli do ćwierćfinału.