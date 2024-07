Absolutny skandal na igrzyskach w Paryżu. To nie miało prawa się zdarzyć

Od sporej niespodzianki zaczął się turniej piłkarski na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W środę reprezentacja Argentyny przegrała z Marokiem 1:2. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy gola dla drużyny z Afryki strzelił Soufiane Rahimi. Ten sam zawodnik podwyższył prowadzenie Maroka w 49. minucie z rzutu karnego.

W 68. minucie Argentyna zdobyła bramkę kontaktową, jednak mecz ostatecznie przegrała. Spotkanie miało przedziwną końcówkę. W 16. minucie doliczonego czasu do drugiej połowy gola na 2:2 strzelił Cristian Medina. To trafienie wywołało zamieszki.

Z trybun na boisko poleciały petardy i race, na murawie pojawili się też kibice. Mecz został przerwany na dwie godziny, a po tym czasie i analizie VAR sędziowie uznali, że Medina był na spalonym. Ostatecznie bramkę cofnięto, zawodnicy dograli trzy minuty spotkania, które zakończyło się zwycięstwem Maroka.

Argentyna okradziona na IO

Nie była to jednak jedyna zła wiadomość dla Argentyny. Jak się okazało, na treningu przed meczem zespół z Ameryki Południowej padł ofiarą złodziei. Informację przekazał jego selekcjoner - Javier Mascherano - a okradziony został mistrz świata z 2022 r. - Thiago Almada.

- Ktoś wszedł do szatni i w trakcie treningu nas okradł. Thiago Almada nie ma zegarka, pierścionka i wielu innych przedmiotów. Jesteśmy na igrzyskach olimpijskich, a nie turnieju dzielnicowym. To nie może się zdarzyć - powiedział Mascherano po meczu z Marokiem.

Almada to wychowanek Velez Sarsfield, który do niedawna był zawodnikiem Atlanta United. Na początku lipca Argentyńczyk przeniósł się do Botafogo za 25 mln dolarów. W pierwszej reprezentacji Argentyny do tej pory zagrał cztery razy, zdobył jedną bramkę.

W drugim meczu grupy B na igrzyskach olimpijskich Irak pokonał Ukrainę 2:1. W drugiej kolejce Argentyna zagra z Irakiem, a Maroko z Ukrainą. Mecze już w sobotę.