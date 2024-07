Pierwsza duża sensacja na igrzyskach w Paryżu. Niewytłumaczalna klęska

Młodzieżowe reprezentacje Ukrainy właściwie co raz mogą chwalić się kolejnymi gwiazdami tamtejszej piłki, które szybko wskakują do składów czołowych zespołów. Dlatego też przed piłkarskimi zmaganiami to właśnie Ukraińcy byli wskazywani, jako potencjalny "czarny koń" turnieju. W pierwszym meczu zaliczyli jednak zaskakująca porażkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Roy Hodgson ocenił reprezentację Polski! Ależ słowa legendy

Sensacyjna porażka Ukrainy na igrzyskach olimpijskich. Irak lepszy w pierwszym meczu

Ukraińcy trafili do bardzo mocnej grupy z Argentyną, Maroko i Irakiem. To właśnie z ostatnim rywalem, który w teorii jest najsłabszy z całego zestawienia, piłkarze Rusłana Rotania rozpoczęli zmagania na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

W pierwszej połowie Ukraińcy kompletnie dominowali, ale nie byli w stanie się wstrzelić. Żadne z ich siedmiu uderzeń nie znalazło drogi do bramki i piłkarze schodzili na przerwę przy bezbramkowym remisie. Szybko po zmianie stron, bo już w 53. minucie, dopięli jednak swego i pierwszy zdobyli upragnioną bramkę. Zamieszanie w polu karnym wykorzystał Walentin Rubczynski i dał Ukrainie prowadzenie 1:0.

Zdawało się, że piłkarze Rotania, którzy dominowali w całym spotkaniu, spokojnie podjął po kolejne trafienia. Jednak już cztery minuty później Maksym Talowierow sfaulował rywala we własnym polu karnym, a sędzia wskazał na rzut karny. "Jedenastkę" na gola zamienił Ayemn Hussein i było już 1:1.

Do zakończenia spotkania zostało sporo czasu, a Ukraina nadal próbowała atakować. Wiele akcji skrzydłem przeprowadził Maksym Chłań z Lechii Gdańsk, który zagrał w pierwszym składzie, ale najczęściej kończyło się to nie najlepszymi dośrodkowaniami albo stratami po dryblingu. Na kwadrans przed końcem Irak uderzył jeszcze raz.

Tym razem dobrą akcję przed polem karnym rywali w 75. minucie przeprowadził Ali Jassim. Najpierw udanym dryblingiem położył jednego z przeciwników, a później z 18. metra uderzył po ziemi i wpakował piłkę do siatki, a Irak prowadził 2:1. Pomimo że sędzia doliczył do spotkania 12 dodatkowych minut, to Ukrainie nie starczyło czasu, by chociaż wyrównać.

Ukraińcy byli zdecydowanymi faworytami meczu, ale z trzecim zespołem mistrzostw Azji U-23 przegrali i po pierwszym meczu nie mają punktów. Grupie B przeprowadzi Maroko, które ograło Argentynę w kontrowersyjnych okolicznościach, Irak jest drugi, Argentyna trzecia, a Ukraina czwarta.