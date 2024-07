Leo Messi podsumował cyrk na igrzyskach w Paryżu. Wystarczyło jedno słowo

Takie rzeczy nie dzieją się często. Była 106. minuta (16. minuta doliczonego czasu gry) meczu otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdy Cristian Medina dał Argentynie wyrównanie na 2:2 w rywalizacji z Marokiem. Wówczas jednak zaczęły się dziać rzeczy niecodzienne. Obecni na trybunach stadionu w Saint Etienne marokańscy kibice nie mogli się pogodzić z tą bramką - obrzucili petardami ławkę rezerwowych Argentyny, a niektórzy z nich nawet wbiegli na murawę, co zmusiło Argentyńczyków do ucieczki, a sędziego Glenna Nyberga do przerwania meczu.

Wszystkim wydawało się, że mecz został zakończony remisem 2:2, ale tak wcale nie było. Z czasem na stronie igrzysk pojawiła się informacja, że mecz został jedynie przerwany i to się potwierdziło. Około dwóch godzin później, jak już sytuacja na trybunach się uspokoiła i te opustoszały, na boisko wrócili piłkarze.

Co gorsza dla Argentyny, dogranie ostatnich trzech minut spotkania rozpoczęło się od analizy VAR (jako że mecz nie został po golu wznowiony, ta mogła jeszcze zostać dopuszczona), która wykazała, że jeden z Albicelestes był na spalonym. Z 2:2 zrobiło się więc 1:2, a Argentyńczycy nie byli w stanie w ciągu trzech minut ponownie doprowadzić do remisu. Szybko stało się jednak oczywiste, że w takich okolicznościach musi wybuchnąć skandal.

Leo Messi zareagował na cyrk w meczu Argentyna - Maroko. Wystarczyło mu jedno słowo

"Nigdy nie brałem udziału w takim cyrku" - grzmiał selekcjoner kadry argentyńskiej Javier Mascherano, który przyznał też, że w trakcie jednego z przedmeczowych treningów jego drużyna została okradziona.

Swojego byłego kolegę z Barcelony wsparł sam Leo Messi, który wymownie zareagował na Instagramie. Wystarczyło mu do tego ledwie jedno słowo. "Niesamowite" - napisał Messi i tak naprawdę nikt nie musiał się domyśleć, czego odnosi się ten wpis.

"Messi wie, że jego słowa mają inną wagę. Że to, co on mówi, nie jest tym samym, gdy głosi to kto inny I choć nie gra, a znajduje się pomiędzy rekonwalescencją a mini wakacjami, był oburzony skandalicznym meczem Argentyna – Maroko na początku igrzysk olimpijskich" - napisał portal argentyńskiego dziennika "Ole".

Na wydarzenia w Saint Etienne zareagowali także inni mistrzowie świata. Pomocnik Atletico Madryt Rodrigo de Paul napisał: "Jesteśmy z wami jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Możecie wygrać z każdym", wrzucając przy tym zdjęcie drużyny Mascherano.

Obrońca Lyonu Nicolas Tagliafico zwrócił uwagę przede wszystkim na to, kto spowodował całe zamieszanie. "Wychodząc z cyrku, może zaczniemy mówić o przyczynie całego zamieszania czy będziemy tylko się wygłupiać? Gdyby to było na odwrót, nawet nie chcę myśleć, co by mówiono" - stwierdził.

Kolejny mecz Argentyńczycy z Nicolasem Otamendim czy Julianem Alvarezem rozegrają w sobotę, gdy zmierzą się w Lyonie z Irakiem, który niespodziewanie ograł Ukrainę 2:1.