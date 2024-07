"Największy skandal w historii". Cały świat trąbi o tym, co stało się na igrzyskach

Za dwa dni rozpoczną się igrzyska olimpijskie w Paryżu. Tymczasem w środowe popołudnie rozegrane zostały już pierwsze spotkania piłkarskie. Reprezentacja Hiszpanii pokonała 2:1 Uzbekistan, natomiast Argentyna przegrała 1:2 z Marokiem. Mimo to przez dwie godziny wszyscy myśleli, że spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Dlaczego?

Wielki skandal na igrzyskach w Paryżu. Światowe media reagują

Pierwszy gwizdek wybrzmiał na stadionie Stade Geoffroy-Guichard w Saint-Etienne o godz. 15:00. Pod koniec pierwszej połowy Maroko wyszło na prowadzenie po trafieniu Soufiane Rahimiego, natomiast na początku drugiej części gry ten sam zawodnik strzelił drugiego gola. Argentyńczycy odrabianie strat rozpoczęli od 68. minuty. Wówczas bramkę kontaktową zdobył Giuliano Simeone. W międzyczasie mecz był dwukrotnie przerywany ze względu na wtargnięcia fanów na murawę. Z tego powodu sędzia doliczył do podstawowego czasu gry aż 15 minut.

Mistrzowie świata zawzięcie walczyli o remis. Ta sztuka udała im się w... 106. minucie, kiedy gola na 2:2 strzelił Cristian Medina. W tym momencie na francuskim stadionie wybuchła wielka awantura. Marokańscy kibice wpadli w szał. Wściekle ruszyli na murawę, zaczęli rzucać butelkami i petardami. Jedna z nich wylądowała blisko argentyńskiej ławki, przez co piłkarze na polecenie Javiera Mascherano szybko uciekli do szatni. Mówiąc krótko, zapanował wielki chaos, z którym nie potrafiły poradzić sobie służby porządkowe.

Ostatecznie mecz został przerwany na... dwie godziny! Kiedy sytuacja została opanowana, piłkarze musieli wrócić na boisko, ponieważ chwilę przed zamieszaniem nie wybrzmiał ostatni gwizdek. Arbiter podszedł do monitora VAR i anulował gola Argentyny. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Maroka 2:1. "Skandal na igrzyskach olimpijskich! Inwazja na boisku i bramka Argentyny, która nie została uznana dwie godziny później" - grzmi hiszpańskie "Mundo Deportivo", które także opisało kuriozalne wydarzenia środowego starcia na IO.

"Ostatecznie Argentyna nie potrafiła zremisować i swój udział w Igrzyskach Paryż 2024 rozpoczyna od porażki po ogromnym skandalu." - czytamy. "Chaos na Olimpiadzie" - piszą dziennikarze goal.com. "Gdy piłkarze zostali zmuszeni do opuszczenia boiska po wyrównaniu wyniku, rozpoczęły nieprzyjemne sceny, w tym wtargnięcie na boisko i seria petard" - napisano.

"To był dramat. Maroko odnosi zwycięstwo nad Argentyną po zamieszaniu i dwugodzinnym opóźnieniu na igrzyskach olimpijskich" - dodaje Eurosport. Najbardziej zszokowani byli jednak Rumuni. "Największy skandal w historii olimpijskiej piłki nożnej". "Dzikie sceny w meczu Argentyna - Maroko". "Jak to możliwe?" - czytamy na portalu digisport.ro, który zebrał komentarze swoich kibiców po absurdalnym spotkaniu na IO. I faktycznie trudno dziwić się takim głosom.

Za to francuskie leparisien.fr odnotowało jedynie, że było to "zamieszanie w meczu Argentyna - Maroko". To jedno z najłagodniejszych określeń tego, co stało się w Paryżu. "Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 rozpoczynają się znakomicie! - dodano w pierwszym zdaniu artykułu nt. opisywanego skandalu. Z pewnością nie wszyscy fani podzielają taką opinię.