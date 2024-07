Słowa Witolda Bańki niosą się po Rosji

W 2020 roku Witold Bańka został prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Już rok później były minister sportu i turystyki Polski miał pełne ręce roboty. W trakcie igrzysk olimpijskich w Tokio miała miejsce głośna afera dopingowa. Wykryto wówczas, że 23 chińskich pływaków zażywało trimetazydynę -lek na serce, który jest sklasyfikowany jako nielegalny środek wspomagający. Oskarżeni wytłumaczyli się, że incydent był spowodowany zanieczyszczoną żywnością, którą sportowcy zażyli w hotelu. Co ciekawe, WADA przyjęła takie wyjaśnienia, a Chińczycy nie zostali ukarani. Zdobyli za to łącznie sześć medali.

Rosjanie masowo cytują słowa Bańki. "Sportowa izolacja"

Na taką decyzję Bańki bardzo ostro zareagowali Amerykanie, a w szczególności USADA, czyli Amerykańska Agencja Antydopingowa. Zaczęto domagać się wyjaśnień od Polaka, a pomiędzy obiema organizacjami rozpętała się wojna. Dyrektor generalny USADA - Travis Tygart - oskarżył Światową Organizację Antydopingową i chińską organizację CHINADA o zatajanie informacji. Z miesiąca na miesiąc konflikt był coraz większy.

Teraz Witold Bańka ponownie wrócił do opisywanych zdarzeń podczas ostatniej sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Paryżu. Tym razem Polak nie przebierał w słowach, nazywając USA "ogromnym rynkiem dystrybucji dopingu". - Dzięki naszej współpracy z organami ścigania w Europie i innych krajach na całym świecie wiemy, że Stany Zjednoczone to ogromny rynek sprzedaży i dystrybucji leków dopingujących. To nie tylko problem sportowy, ale także problem społeczny i oczywiście jego rozwiązanie przekracza możliwości jednej organizacji - mówił.

- USADA stwierdziła, że to dochodzenie jest otwarte, ponieważ WADA nie można ufać. To nie tylko zdrada WADA, ale także demonstracja tego, jak USADA interpretuje prawo - grzmiał ws. afery z chińskimi pływakami, uznając takie działania za niedopuszczalne.

Słowa Bańki bardzo chętnie cytują rosyjskie media. "Prezes Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) Witold Banka zagroził Stanom Zjednoczonym izolacją sportową" - czytamy w artykule sport.rambler.ru. Portal dokładnie przytoczył słowa Bańki, a także zaznaczył, że ten zagroził Stanom Zjednoczonym, że jeśli sprawa przerodzi się w poważniejszy konflikt, kraj może zostać izolowany na arenie międzynardowej. "Będzie to miało poważne konsekwencje dla amerykańskiego sportu" - czytamy także.

Rosja od długiego czasu jest pod wzmożoną kontrolą po WADA po masowych skandalach antydopingowych z udziałem tamtejszych sportowców. - Biorąc pod uwagę historię, WADA pozostaje czujna i ostrożna, jeśli chodzi o Rosję. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić odpowiednie szkolenia i testy przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu - mówił kilka były minister sportu i turystyki. Wcześniej Rosjanie również niejednokrotnie oskarżali go o stronniczość.