Włodarczyk nagle wypaliła do Moniki Olejnik. Rzuciła jej wyzwanie!

Londyn, Rio de Janeiro, Tokio - to właśnie w tych miastach kolejno w 2012, 2016 i 2021 roku Anita Włodarczyk zdobywała złote medale igrzysk olimpijskich w rzucie młotem. Oprócz tego na jej koncie znajdziemy również cztery mistrzostwa świata oraz mnóstwo innych krążków i rekordów. Obecnie legendarna zawodniczka przygotowuje się do igrzysk w Paryżu, które rozpoczną się już za kilka dni.

REKLAMA

Zobacz wideo Anita Włodarczyk: Pomyślałam sobie, że to srebrny medal do kolekcji, bo w niej go brakowało

Włodarczyk wyzwała Monikę Olejnik. Dziennikarka podejmie wyzwanie?

Rywalizacja w rzucie młotem w stolicy Francji wystartuje dopiero 4 sierpnia, przez co Włodarczyk ma jeszcze sporo czasu na przygotowania. W ramach treningów 38-latka nie zapomina o odpowiedniej dawce witamin. Na jednym z ostatnich nagrań udostępnionych na InstaStories widzimy, jak Polka siedzi przy stoliku, na którym znalazły się miska z owocami oraz szklanka soku z cytryny.

W pewnym momencie mistrzyni olimpijska chwyciła za szkło i... rzuciła wyzwanie Monice Olejnik! - Pani Moniko, wyzywam na cytrynowy challenge. Świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Jedna szklanka. Pozdrawiam - wypaliła, po czym sama bez chwili skrzywienia wypiła całą szklankę kwaśnego soku. Miejmy nadzieję, że taka bomba witaminowa zaowocuje na paryskich zawodach. Co ciekawe, już kilka dni temu Anita Włodarczyk udostępniła w mediach społecznościowych podobne wideo z tym samym wyzwaniem. Wówczas również z uśmiechem na twarzy zdołała wypić sok.

Co na to popularna dziennikarka? Najpierw Olejnik udostępniła na swoim profilu film z wyzwaniem od Włodarczyk, a kilka godzin później dodała wideo, na którym trzyma szklankę z miąższem cytrynowym. Nie wiemy jednak, czy 68-latka zdołała wypić go "duszkiem", ponieważ nagranie ma zaledwie kilka sekund. Mimo to wyzwanie można uznać za przyjęte!

W tym roku Anita Włodarczyk wraz z koszykarzem 3x3 Przemysławem Zamojskim będzie chorążym naszej reprezentacji. - Na pewno trudno będzie zdobyć złoty medal, ale takie mam marzenie i cel. Należę do osób ambitnych i wysoko zawieszam sobie poprzeczkę - przyznała niedawno, deklarując walkę o czwarte złoto na igrzyskach.