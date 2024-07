Od razu zauważyli, co Iga Świątek ma napisane na torbie

Iga Świątek rozpocznie rywalizację na IO już w najbliższy weekend. Francuskie media nie mają wątpliwości, że to właśnie liderka światowego rankingu sięgnie po złoto na kortach Roland Garros. Nasza zawodniczka jest w świetnej formie, co pokazał nawet jej ostatni sparing z Beatriz Haddad-Maią. "Fajnie popatrzeć na takie treningowe meczycho'" - przekazał dziennikarz Interia Sport Artur Gac. Dodatkowo wydaje się, że zrobi wszystko, co w jej mocy, by poprawić wynik z ostatniej imprezy w Tokio, podczas której niespodziewanie poległa w II rundzie z Paulą Badosą 3:6, 6:7 (4).

REKLAMA

Zobacz wideo Mierzejewski szczerze o reprezentacji Polski! Nagle podszedł Probierz...

Świątek przywiozła "małą pamiątkę" na sesję przed IO. Dziennikarze szybko to dostrzegli

Liderka rankingu WTA, od kiedy tylko pojawiła się w stolicy Francji, wzbudza gigantyczne zainteresowanie, a dziennikarze nie odpuszczają jej nawet na krok. Właśnie zwrócili uwagę na torbę, z którą pojawiła się na sesji zdjęciowej na korcie Philippe'a Chatriera. "Powiedz, że jesteś Swiftie, nie mówiąc, że jesteś Swiftie" - napisał Eurosport.

Torba pochodzi oczywiście z trasy koncertowej Taylor Swift "The Eras Tour", która rozpoczęła się 17 marca 2023 roku i zakończy się na początku grudnia. Na torbie są napisane wszystkie miasta, w których piosenkarka ma zaplanowany występ. "Świątek przywiozła małą pamiątkę" - czytamy. Nasza zawodniczka nigdy nie ukrywała, że jest wielką fanką artystki i wielokrotnie dawała temu wyraz.

Podczas trasy Swift zagra łącznie 152 koncerty, z czego trzy odbędą się w Warszawie (1-3 sierpnia). Ze względu na IO Świątek nie będzie mogła wziąć udział w wydarzeniu, natomiast po zakończeniu Roland Garros wykorzystała wolne dni i wybrała się na jej występ do Liverpoolu. "Taniec po meczu kontra taniec bez meczu" - napisała wówczas w mediach społecznościowych, pokazując, jak bawi się w rytm piosenki "Shake It Off".

Niedawno powiedziała za to, co myśli o nowej płycie Swift "The Tortured Poets Department". - Podoba mi się. Powiedziałabym, że jest jakieś siedem piosenek, które naprawdę lubię. Zrobiłam playlistę z nimi - stwierdziła Świątek. Jakie konkretnie utwory zapadły jej w pamięć? - "So Long, London", "The Alchemy" i "The Albatross". Coś o Chloe Marcus. Przepraszam, nie pamiętam tytułu - dodała.