Andrzej Duda leci do Paryża. Wybrał dwa mecze, które zobaczy

Ostatnie igrzyska olimpijskie w Tokio były dla nas całkiem udane, gdyż zdobyliśmy 14 medali - cztery złote, pięć srebrnych i pięć brązowych. Była to poprawa względem trzech poprzednich IO (Rio de Janeiro, Londyn, Pekin), z których przywieźliśmy "zaledwie" po 10 krążków. Najlepsze w historii były za to IO w Montrealu w 1976 roku - 26 medali (siedem złotych, sześć srebrnych oraz 13 brązowych) oraz IO w Moskwie, które odbyły się cztery lata później - 32 medale (trzy złote, 14 srebrnych i 15 brązowych).

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kurek wraca do PlusLigi. "Poszczególne kluby rozwinęły się, choć było już o to trudno"

Prezydent Andrzej Duda leci do Paryża. Wiadomo, jakie konkretnie chce obejrzeć dyscypliny na IO

Mimo wszystko polscy fani wierzą, że w Paryżu uda się poprawić wynik z Tokio. Mamy na to spore szanse, gdyż wielu naszych zawodników jest rozpatrywanych w gronie faworytów m.in. Iga Świątek (tenis), Wojciech Nowicki (rzut młotem) czy Natalia Kaczmarek (bieg na 400 m). Francuskie media zapowiadają, że zakończymy zmagania z 11 medalami na koncie i nawet wskazali tych, którzy staną na podium.

Do rozpoczęcia IO pozostały już tylko dwa dni, dlatego nie ma co się dziwić, że wydarzenie wzbudza coraz większe zainteresowanie. Dziennikarz Kacper Merk przekazał właśnie, że jutro (w czwartek 25 lipca) do Paryża przyleci sam Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Ma wziąć udział w Ceremonii Otwarcia, ale nie tylko. Następnego dnia obejrzy spotkanie polskich siatkarzy z Egiptem, a w niedzielę rywalizację w wioślarstwie oraz mecz naszych siatkarek z Japonią.

Prezydent nigdy nie ukrywał, że jest fanem sportu i chętnie próbuje swoich sił w różnych dyscyplinach. Od dawna wiadomo, że jeździ na nartach, a ponadto jakiś czas temu do mediów społecznościowych wypłynęły zdjęcia, jak ćwiczy na siłowni. "Nawet jeśli pada deszcz, w weekend warto szukać okazji do aktywności fizycznej. Jeśli nie bieganie, rolki, czy rower, to każda inna forma ruchu, która oderwie nas od talerza i ekranu jest dobra" - oznajmił w lutym.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się oficjalnie w piątek 26 lipca, a następnego dnia do rywalizacji wejdą m.in. kolarze, pływacy oraz szermierzy. Łącznie na IO rozegranych zostanie 329 konkurencji w 32 dyscyplinach, a w zmaganiach weźmie udział 10,5 tys. sportowców. Aż 210 z nich to Polacy - 97 zawodników oraz 113 zawodniczek.