Alarm we Francji przed startem IO. Natychmiastowa akcja policji. Rosjanin zatrzymany

Igrzyska olimpijskie w Paryżu to największa impreza sportowa tego roku. Do stolicy Francji zjadą się sportowcy i kibice ze wszystkich stron świata. Dla gospodarzy to ogromne wyzwanie organizacyjne, zwłaszcza pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa. Francja od lat zmaga się z dużą przestępczością, a do tego mogą dojść ataki ze strony, chociażby Rosji. Jeden udało się już udaremnić.

REKLAMA

Zobacz wideo Mierzejewski szczerze o reprezentacji Polski! Nagle podszedł Probierz...

Francuzi zatrzymali Rosjanina tuż przed startem igrzysk w Paryżu. "Mógłby doprowadzić do destabilizacji"

Stacja RMC Sport poinformowała, że we wtorek francuskie służby zatrzymały 40-letniego Rosjanina, który "planował organizację wydarzeń, które mogłyby doprowadzić do destabilizacji igrzysk olimpijskich". Nie podano jednak, jakiego rodzaju działania przygotowywał. Domniemywa się, że nie chodziło o atak terrorystyczny, gdyż procedury nie powierzono krajowej prokuraturze antyterrorystycznej.

Mężczyzna został zatrzymany w domu, aresztowany, a prokuratura postawiła mu zarzuty. Sprawa ma dotyczyć prowadzenia "wywiadu na rzecz obcego mocarstwa w celu sprowokowania działań wojennych we Francji", za co grozi do 30 lat więzienia.

Niepokój przed igrzyskami. Rosjanie mieli wysyłać "fałszywe groźby"

Organizatorzy obawiają się, że po tym, jak rosyjska kadra olimpijska nie została dopuszczona do startu pod własną flagą narodową, Moskwa będzie robiła, co się da, by igrzyska skompromitować. Jak informuje Sky Sports, zdaniem ekspertów Microsoftu to Rosjanie stoją za fałszywymi pogróżkami, jakie otrzymywali olimpijczycy z Izraela. Tamtejszy judoka Peter Paltchik oraz pływak Meiron Amir Cheruti dostali zaproszenia na własne pogrzeby od grupy, która sama określiła się jako Organizacja Obrony Ludowej i twierdziła, że działa w ramach zemsty za zbrodnie wojenne na Palestyńczykach w Strefie Gazy.

Na zagrożenia zwrócił już uwagę szef MKOl-u Thomas Bach. - Istnieją wyraźnie fałszywe groźby i żyjemy tym od miesięcy. Chodzi o pogróżki, o zniesławienia i o próbę wywołania niepewności wśród uczestników, potencjalnych widzów. Ludzie zdali sobie sprawę z tego, że dzieje się to z powodów politycznych - przyznał w rozmowie ze Sky Sports.