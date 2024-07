Organizatorzy igrzysk przekroczyli granice absurdu. To nie ma sensu. "Niepoważne"

Zasady przyznawania rozstawień w tenisie nie należą do przesadnie skomplikowanych. W rywalizacji singlowej jest to wręcz banalne, bo ustala się je na podstawie rankingów WTA oraz ATP. Im wyższa pozycja, tym wyższe rozstawienie. W przypadku debli system jest podobny, choć tam sumuje się ranking obu zawodników/zawodniczek. Podczas Wimbledonu najwyżej rozstawieni byli rzecz jasna Hiszpan Marcel Granollers oraz Argentyńczyk Horacio Zeballos, jako że wspólnie okupują pierwsze miejsce w rankingu deblistów.

Sinner i Musetti nie mają nic wspólnego z deblem. Organizatorom to nie wadzi

Jednak na igrzyskach olimpijskich ten system został zmieniony na nieco bardziej skomplikowany. Z jedynką w Paryżu zagrają Włosi Jannik Sinner oraz Lorenzo Musetti, pomimo tego, że są oni sklasyfikowani kolejno na 344. oraz 151. miejscu w rankingu deblistów. Jak to możliwe? Otóż organizatorzy igrzysk postanowili przy rozstawieniach wziąć pod uwagę zarówno ranking debla, jak i singla.

Sinner jest liderem ATP jeżeli chodzi o grę pojedynczą, a Musetti obecnie zajmuje 17. miejsce. Z dwójką rozstawieni zostali również Włosi Simone Bolelli (9. lokata w deblu) oraz Andrea Vavassori (10. lokata w deblu). Zatem łączony ranking singlowy Sinnera oraz Musettiego (1+17) daje im wyższe miejsce niż połączenie deblowych rankingów ich rodaków (9+10). Dlatego właśnie to ta pierwsza z włoskich par jest rozstawiona z jedynką. Fakt, że obaj bardzo rzadko grają w deblu i to z reguły nie ze sobą, nie ma dla organizatorów żadnego znaczenia.

Fani zbulwersowani dziwnym systemem

Na tej samej zasadzie numer "4" otrzymali Amerykanie Tommy Paul oraz Taylor Fritz. Tutaj sprawa może bulwersować jeszcze bardziej, bo Paul w ogóle nie jest klasyfikowany w rankingu deblistów. Dodatkowo wszystkie cztery mecze w grze podwójnej, jakie w tym roku rozegrał, przegrał z kretesem.

Fani nie szczędzili gorzkich słów organizatorom w związku z ich dziwną i ewidentnie nieuczciwą względem deblistów decyzją. Na portalu X rozpętała się prawdziwa burza. "To tenisowa śmierć logiki. Takie rozwiązanie nie ma żadnego sensu", "Co za okropna metoda przyznawania rozstawień w deblu, no dajcie spokój", "Mam nadzieję, że chociaż trafią na Nadala i Alcaraza w pierwszej rundzie", "To niepoważne" - to niektóre z komentarzy oburzonych kibiców.