Przełomowy pomysł MKOl-u! Znamkomite wieści dla olimpijczyków

Igrzyska olimpijskie to najważniejsza impreza czterolecia. Paryż otrzymał od MKOl-u organizację imprezy w 2017 roku. Od tamtej pory Francuzi przygotowywali się do goszczenia najlepszych sportowców świata. Pierwsi już zjechali do stolicy Francji.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Roy Hodgson ocenił reprezentację Polski! Ależ słowa legendy

MKOl przygotował ważne udogodnienie. Przełom

Tegoroczne igrzyska będą jednak wyjątkowe. MKOl przygotował specjalne udogodnienie w wiosce olimpijskiej dla sportowców, którzy mają dzieci. W wiosce olimpijskiej Saint-Denis powstał żłobek, który co prawda nie oferuje opieki nad dziećmi, ale zapewnia przestrzeń do spędzania czasu z nimi.

To odpowiedź na wiele próśb, jakie sportowcy z całego świata kierowali do różnych organów. Aktualna mistrzyni olimpijska w judo Clarisse Agbegnenou zaapelowała nawet do samego prezydenta Emmanuela Macrona.

- Wielu sportowców godzi karierę sportową z życiem rodzinnym. Wiem, jakie to uczucie, ponieważ startowałam w zimowych igrzyskach olimpijskich 2014 jako matka z małym dzieckiem - powiedziała Emma Terho, przewodnicząca Komisji Sportowców MKOl, komentując decyzję o stworzeniu żłobka.

- Możliwość wspólnego spędzania czasu jest bardzo pomocna zarówno dla rodziców, jak i niemowląt, zwłaszcza w tak ważnym momencie sportowego życia sportowca. Ten żłobek pozwala na to, jednocześnie dając sportowcom możliwość skupienia się na igrzyskach - dodała.

W lokalu znajdować będą się przestrzenie do wspólnej zabawy, ale także karmienia piersią czy pielęgnacji. W żłobku pełno jest klocków, z których można ułożyć m.in. Wieżę Eiffla, a także mini-bieżnia z torami.

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu odbędzie się w piątek 26 lipca o 19.30. Relacje z igrzysk na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy do śledzenia.