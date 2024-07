"Pomieszczenie pełne prezerwatyw, totalna rozpusta". Padł absolutny rekord igrzysk

Trwają przygotowania do igrzysk olimpijskich w Paryżu - te wystartują już za dwa dni. Do wioski olimpijskiej zjeżdżają się już sportowcy z całego świata. Ceremonia otwarcia odbędzie się 26 lipca o 19.30 nad Sekwaną.

Igrzyska olimpijskie tuż tuż. Tak chcą zapobiec "igrzyskom seksu"

Jednym z elementów wioski olimpijskiej i hoteli, w których śpią sportowcy, są specjalne "tekturowe" łózka. Wykonane są one z materiałów z recyklingu, a ich jakość jest wątpliwa. Po raz pierwszy "antyseksualne łóżka" użyte były trzy lata temu w Tokio - wówczas z powodu pandemii COVID-19 chciano zmniejszyć ryzyko zakażeń wirusami i wprowadzono zakaz intymności.

Nie od dziś wiadomo, że igrzyska są okresem nie tylko rywalizacji sportowej. Od lat sportowcy opowiadają także o tym, co dzieje się poza arenami sportowymi. Jedna z piłkarek wyznała przed laty: "Widziałam ludzi uprawiających seks na otwartej przestrzeni, na trawie, między budynkami".

Inny z byłych olimpijczyków Micah Richards w podcaście "Rest is Football" również podzielił się spostrzeżeniami z igrzysk. - Byliśmy tam przez trzy noce, poszliśmy na trening, wróciliśmy i do 4 w nocy balowaliśmy. Są różne kampusy, pomieszczenia pełne prezerwatyw. Szczerze mówiąc byłem w ogniu - przyznał.

- Zdobyłem wiele złotych medali, to był jeden z najlepszych okresów w moim życiu, to było niesamowite - mówił inny sportowiec.

Specjalne łóżka przygotowane na igrzyska w Paryżu mają pomóc zapobiec "igrzyskom seksu i rozpusty". Czy zdadzą egzamin? Na test zdecydowały się dwie tenisistki. Saville i Perez postanowiły, że przetestują wytrzymałość "antyseksualnych" łóżek. Zawodniczki skakały, imitowały grę w tenisa czy dosłownie rzucały się na materac. Mimo to łóżka przetrwały ekstremalny sprawdzian i nie uległy zniszczeniu. Humorystyczne wideo z testem pojawiło się w mediach społecznościowych obu Australijek.

Co ciekawe, organizatorzy nie zrezygnowali z tradycji wręczania olimpijczykom prezerwatyw. Nieprzerwanie od 1988 roku istnieje taki zwyczaj. Jak donoszą media, w tym roku przygotowano ich około 300 tysięcy sztuk. Według portalu nbcphiladelphia.com to dwa razy więcej niż trzy lata temu w Tokio. To absolutnie rekordowa liczba prezerwatyw przygotowanych dla sportowców przed IO.

Oficjalne rozpoczęcie igrzysk w piątek 26 lipca o 19.30. Pierwsze konkurencje rozegrane zostaną już w środę. O godzinie 15.00 do rywalizacji wejdą piłkarze.