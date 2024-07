Szymon Marciniak pochwalił się zdjęciem z legendą. Co za zachwyty

Szymon Marciniak podczas Euro 2024 poprowadził tylko dwa spotkania. Polak wskazywany był jako główny kandydat do sędziowania finału, ale finalnie był tylko sędzią technicznym. Po zakończeniu mistrzostw wrócił do Polski, jednak nie znalazł się w obsadzie sędziowskiej 1. kolejki Ekstraklasy i I ligi.

Szymon Marciniak spotkał mistrzynię. Hit!

"Sędzia Szymon Marciniak przebywa na zasłużonym i wcześniej zaplanowanym urlopie za zgodą Kolegium Sędziów PZPN" - informowało tydzień temu Biuro Prasowe PZPN cytowane przez "Przegląd Sportowy". To ucięło spekulacje mówiące o ewentualnej zmianie ligi przez 43-letniego sędziego.

Wspomniany urlop Szymon Marciniak zdecydował się spędzić w hotelu w Arłamowie. A tam podczas wizyty w jednej z salek treningowych doszło do nieoczekiwanego spotkania. Zastał tam Anitę Włodarczyk, a więc wybitną polską lekkoatletkę, która niebawem powalczy na igrzyskach w Paryżu.. Arbiter pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem.

"Miłe spotkanie na sali treningowej z Anitą Włodarczyk. Powodzenia na olimpiadzie, trzymamy kciuki" - napisał.

Anita Włodarczyk właśnie w Arłamowie przygotowywała się do rozpoczynających się za kilka dni igrzysk. Polka powalczy o czwarte złoto olimpijskie. Wcześniej triumfowała w 2012 roku w Londynie, w 2016 roku w Rio de Janeiro oraz trzy lata temu w Tokio. Zmagania lekkoatletyczne w Paryżu rozpoczną się 1 sierpnia. Same igrzyska ruszają już w piątek. Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji Sport.pl LIVE. Zapraszamy do śledzenia!