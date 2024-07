W takich warunkach o medale zagrają siatkarze. W sieci burza. "Paszkwil"

Polscy kibice już nie mogą się doczekać siatkarskich emocji na igrzyskach w Paryżu. Tym razem do walki o medale przystąpią dwie polskie drużyny - męska i żeńska. Choć do inauguracji obydwu turniejów pozostało jeszcze trochę czasu, kibice są już pełni obaw. A to za sprawą jednego zdjęcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Oto arena zmagań polskich siatkarzy i siatkarek. "Rusztowanie na rusztowaniu"

Chodzi o fotografię z wnętrza hali, w której odbędzie się siatkarska rywalizacja. Podzielił się nim w serwisie X Jakub Balcerzak. Jak widać, nie wszystko jest jeszcze gotowe. Gdzieniegdzie leży folia, a po obiekcie przechadzają się robotnicy. "Kolejne zdjęcie Areny Paris, w której od soboty rozpocznie się siatkarski turniej igrzysk olimpijskich. Z tego co czytam przeróżne opinie dziennikarzy, którzy są na miejscu: obiekt bardzo przypomina ten z ostatniej Ligi Narodów w Fukuoce (tamten obiekt też był zbudowany na chwilę). Zostało jeszcze trochę pracy, a w piątek ruszają oficjalne treningi na hali meczowej (każda drużyna ma jeden treningi przed meczem otwarcia). Cała konstrukcja trybun z zewnątrz nie wygląda najlepiej (rusztowanie na rusztowaniu, na którym jest kolejne rusztowanie)" - przekazał Balcerzak.

Nietrudno się domyślić, że polskim fanom hala nie przypadła do gustu. Nie mamy bowiem do czynienia z profesjonalną areną, stworzoną stricte pod siatkówkę, ale pustą halą, do której trzeba dostawiać tymczasowe trybuny. Porównania do Fukuoki nie dziwią. Podczas tegorocznego turnieju Ligi Narodów w tym mieście rywalizacja toczyła się w hali wystawienniczej, gdzie również wniesiono podobne rusztowania. "W Tokio dostaliśmy przepiękną arenę, a tutaj taki paszkwil..." - podsumował Balcerzak, przypominając, jak wyglądało to trzy lata temu w Japonii.

Francuzi poszli po taniości. Polacy oburzeni na organizatorów igrzysk. "Jak to nie pier..."

Jeszcze inną analogię znalazła jedna z komentujących. "Czyli będzie taka prowizorka jak w Cancun w zeszłym roku na WTA Finals. Strach na tym usiąść" - zauważyła, przypominając o fatalnie przygotowanym korcie w Meksyku w listopadzie ubiegłego roku, na którym grała m.in. Iga Świątek.

"Mam wrażenie, że organizatorzy igrzysk sami zabierają sobie prestiż bycia, przez wielu jest tak uważane, bycia najważniejszym turniejem w siatkówce. Bo jak poważnie traktować turniej, który nie umie zadbać o dobrą halę" - dodała kolejna z internautek. Inni byli jeszcze bardziej dosadni. "Na wierzchu ładnie, w środku fuszerka. Jak to nie pier..., to będziemy mówić o cudzie", "Pachnie tandetą", "Wygląda jak z kartonu", "Bieda" - możemy przeczytać w komentarzach.