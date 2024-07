Na takie zdjęcia Świątek czekała cała Polska. "Wrócili"

Iga Świątek jest jedną z największych, a może i największą nadzieją polskich kibiców na złoty medal podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Liderka światowego rankingu miała zagrać w singlu i deblu w parze z Hubertem Hurkaczem. 27-latek zrezygnował jednak ze startu z powodu kontuzji odniesionej na Wimbledonie.

Iga Świątek już trenuje w Paryżu przed igrzyskami olimpijskimi

Tym samym Świątek pozostaje gra w singlu. Turniej olimpijski będzie rozgrywany na kortach Rolanda Garrosa, na których polska tenisistka króluje w ostatnich latach, wygrywając French Open w 2020 roku i latach 2022-2024.

We wtorkowe popołudnie Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) ogłosiła w mediach społecznościowych, że w Paryżu są już m.in. Iga Świątek i Carlos Alcaraz. "Mistrzowie Roland Garros wracają tam, gdzie wygrali trofea" - czytamy. W ten sposób ITF nawiązało do Polki i Hiszpana, którzy w tym roku triumfowali we French Open.

Można śmiało zakładać, że Świątek i Alcaraz będą w Paryżu głównymi faworytami do złotych medali w zmaganiach singlowych. Tak też uważa magazyn sportowy "Sports Illustrated", który przewidział medalistów wszystkich dyscyplin. Według amerykańskich dziennikarzy sprawa jest "przesądzona". "Świątek wygrała 21 meczów z rzędu na kortach Rolanda Garrosa, gdzie odbywają się igrzyska olimpijskie" - podkreślają przytoczony fakt.

Igrzyska olimpijskie oficjalnie rozpoczną się już w najbliższy piątek 26 lipca, a zakończy w niedzielę 11 sierpnia. Sam turniej tenisowy będzie rozgrywany w dniach 27 lipca - 4 sierpnia. Relacje i najważniejsze informacje dotyczące tej imprezy będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.