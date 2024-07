Historyczny moment dla polskiego sportu. Świątek w roli głównej. "50 lat"

Cztery wygrane w pięć lat turnieje Roland Garros oraz pozycja niekwestionowanej liderki rankingu WTA sprawia, że Iga Świątek jest faworytką numer jeden do wygrania turnieju olimpijskiego w Paryżu. To właśnie na kortach ziemnych rozgrywane będą zawody, a na nich królową w ostatnich latach jest polska tenisistka.

Karol Stopa o podejściu Igi Świątek na igrzyskach olimpijskich. "To brzmi jak jakiś paradoks"

Tak też uważa magazyn sportowy "Sports Illustrated", który przewidział medalistów wszystkich dyscyplin. Według amerykańskich dziennikarzy sprawa jest "przesądzona". "Świątek wygrała 21 meczów z rzędu na kortach Rolanda Garrosa, gdzie odbywają się igrzyska olimpijskie" - podkreślają przytoczony fakt.

Zdaniem komentatora Eurosportu Karola Stopy Iga Świątek na pewno będzie chciała zdobyć medal w Paryżu i będzie w tym celu bardziej zmotywowana od innych tenisistek. A jej motywacja ma wynikać z kilku różnych czynników.

- Na pewno wpływa na to pewnego rodzaju presja rodzinna. Co ciekawe, tuż przed startem igrzysk jest to jedna z najpewniejszych polskich kandydatur do medalu. To także brzmi jak jakiś paradoks. 50 lat zajmuję się tenisem, ale nie przypominam sobie takiej sytuacji - mówił Stopa w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Ekspert odniósł się także do tego, że wiele czołowych zawodniczek i wielu czołowych zawodników wycofuje się ze startu w igrzyskach. - Turniej tenisowy na igrzyskach od zawsze był skażony kilkoma błędami. Od samego początku były nieporozumienia pomiędzy Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim a władzami tenisowymi. Zresztą ta dyscyplina zniknęła na wiele lat i powróciła w 1988 roku - tłumaczył.

- Klops polega na tym, że obie strony dalej nie chcą się ze sobą dogadać. Dlatego wcale się nie dziwię, że powstaje tak długa lista wycofań. Wrzucenie nagle kortów ziemnych w tym momencie sezonu, po prostu wszystko rozwala - ocenił Stopa.

Igrzyska olimpijskie oficjalnie rozpoczną się już w najbliższy piątek 26 lipca, a zakończy w niedzielę 11 sierpnia. Relacje i najważniejsze informacje dotyczące tej imprezy będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.