Niewiarygodne, co robią stacje TV. "Po co igrzyska, skoro nie ma Rosji?"

Rosyjska napaść na Ukrainę trwa już ponad dwa lata i nie ma widoków, by wojenne piekło rozpętane przez Władimira Putina miało wkrótce dobiec końca. Tamtejsi sportowcy są z większości dyscyplin wykluczeni albo zmuszeni do startowania pod neutralną flagą. Na igrzyskach nie będzie wyjątku. Rosjanie, a także sportowcy z kraju putinowskiego sojusznika, czyli Białorusi, będą mogli wziąć w nich udział, ale tylko pod neutralną flagą i po przejściu tzw. "testu neutralności". Innymi słowy, sprawdzane jest, czy mają powiązania z wojskiem lub wspierają wojnę w jakikolwiek sposób.

Neutralni albo żadni. Rosjanie rezygnują z igrzysk

Wielu z nich zostało przez to wykluczonych, a niektórzy, nawet otwarcie sprzeciwiający się agresji, jak choćby tenisistka Daria Kasatkina, po prostu się wycofali. Swój sprzeciw w Rosji postanowiła wyrazić także tamtejsza telewizja. Igrzyska w Paryżu nie będą transmitowane na żadnym z kanałów w kraju. Obywatelom tego państwa pozostanie jedynie opcja oglądania ich na stronie internetowej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Rosja nie pokaże igrzysk. Słynna trenerka zachwycona

Portal sports.ru nie ukrywa, że decyzja jest w dużej mierze polityczna i inspirowana przez Kreml, który bardzo mocno "zachęcił" stacje telewizyjne do podjęcia takiej decyzji. Cytuje także słowa m.in. słynnej trenerki gimnastyki Iriny Viner, która w pełni popiera taką decyzję. - Solidaryzuję się ze wszystkimi naszymi ludźmi, którzy nie chcą oglądać olimpiady bez Rosji. Kiedyś powiedziałam to, co mówił nasz prezydent. Po co nam ten świat, skoro nie ma Rosji? Po co nam igrzyska olimpijskie, skoro nie ma Rosji? - powiedziała trenerka.

Rosjanie tradycyjnie idą swoimi ścieżkami, ale w innych krajach, na przykład w Polsce, nikt obawiać się o bojkoty nie musi. W naszym kraju głównym nadawcą będzie Eurosport oraz internetowa platforma MAX. Dodatkowo na zasadzie sublicencji transmisje będą dostępne także w TVP (przede wszystkim starty Polaków). Igrzyska olimpijskie w Paryżu ruszają już w piątek 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia.