Szef PKOl skomentował decyzję Hurkacza. Grubo. Nie gryzł się w język

W poniedziałkowe popołudnie Hubert Hurkacz poinformował, że ostatecznie nie zagra na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. - Była to bardzo, bardzo trudna decyzja, ponieważ marzyłem o tym, żeby reprezentować Polskę na igrzyskach i móc zdobyć medal dla reprezentacji, ale niestety zdrowie mi w tym roku na to nie pozwoli - przekazał 27-latek. Tym samym Iga Świątek także nie wystąpi w mikście z Hurkaczem, a Jan Zieliński nie zagra z nim w deblu.

Szef PKOl-u skomentował słowa Huberta Hurkacza. "Czekałem na telefon"

Decyzję Huberta Hurkacza skomentował prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz w rozmowie z TVP Sport. Przyznał, że o decyzji tenisisty dowiedział się z jego oświadczenia. - Liczyliśmy na to, że Hubert poleci na igrzyska, odbije przysłowiową kartę i umożliwi grę Jankowi w mikście. Cały czas byliśmy w kontakcie z Polskim Związkiem Tenisowym. Był taki przekaz, że wszystko idzie w dobrą stronę i Hubert będzie zdrowy - mówił.

- Wczoraj stało się to, co się stało. Od razu potem zadzwoniłem do pani menadżer. Rozmawialiśmy, uświadomiłem ją, jak ważne jest to, aby Hubert pojawił się na miejscu. Czekałem na telefon zwrotny z decyzją. Nie doczekałem się - dodał Piesiewicz. Podkreślił, że "szanuje, ale nie rozumie" decyzji podjętej przez Hurkacza. - Traci na tym polski sport, polscy kibice. To ogromna strata. Trzymamy kciuki, żeby Hubert jak najszybciej wrócił do zdrowia i walczył o szlemy, już nie medale.

Szef PKOl-u wyraził ubolewanie z powodu sytuacji innego polskiego tenisisty. - Najbardziej szkoda jest mi Janka Zielińskiego. Miałem okazję go poznać, byłem na Wimbledonie, widziałem, jak gra. To fantastyczny człowiek. Nie ukrywam, że dzisiaj przespałem tylko godzinę. Kiedyś wypowiedziałem się, że Janek tworzyłby świetny mikst z Igą. Szkoda, że nie będą mieć takiej możliwości - powiedział.

