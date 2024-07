Dramat w meczu Magdy Fręch. Nie tak miało być

Wtorek na korcie centralnym w Pradze, gdzie rozgrywany jest turniej rangi WTA 250, rozpoczął się rewelacyjnie, albowiem do ćwierćfinału awansowała Magda Linette. 32-latka pokonała Rebekę Masarovą 6:3, 6:4. O miejsce w najlepszej ósemce imprezy walczyła także Magdalena Fręch. Łodzianka w poniedziałek przerwała passę pięciu porażek z rzędu, eliminując w trzech setach Astrę Sharmę.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Trzysetowy bój Magdaleny Fręch skończony kontuzją rywalki

W 1/8 finału mierzyła się z Dominiką Salkovą - to 135. zawodniczka świata, która niedawno skończyła 20 lat. Wciąż rywalizuje głównie w turniejach rangi ITF, ale już pierwsze wymiany pokazały, że mimo młodego wieku, jest to tenisistka grająca dość mocno. W ten sposób obroniła pierwsze dwa break pointy, a w szóstym gemie sama stanęła przed szansą na przełamanie. Ale Magda Fręch nie ustępowała w skuteczności serwisowej, dzięki czemu mieliśmy remis 3:3.

Agresywna gra musi być jednak konsekwentna i precyzyjna, a tego zabrakło 20-letniej reprezentantce gospodarzy w siódmym gemie. Polce udało się doprowadzić do pierwszego przełamania w meczu, choć radość z niego nie trwała długo, albowiem nastąpił błyskawiczny rebreak. Fręch była zbyt mocno odrzucona od linii końcowej. Zauważalna była tendencja, że im dłuższa wymiana, tym szanse Polki rosły. Musiała się jednak konsekwentnie co uderzenie przesuwać do przodu. Dało to jej kolejne przełamanie na 5:4. Łodzianka w kluczowych momentach zachowywała chłodną głowę, dzięki czemu wyszła na setowe prowadzenie po 44 minutach.

Druga partia rozpoczęła się w sposób wymarzony. Znów skuteczniej zagrała Magdalena Fręch, dzięki czemu przełamała rywalkę do zera, przy czym Czeszka popełniła aż trzy błędy - w tym jeden podwójny. Pewność siebie polskiej tenisistki rosła. Grała zdecydowanie lepiej niż w poprzednim meczu i seryjnie zdobywała kolejne punkty. W pewnym momencie ten bilans wynosił 12:3 na korzyść Fręch, która ponownie przełamała do zera i prowadziła 4:0.

Po czterech gemach z rzędu dla Polki w drugim secie - a w sumie sześciu w meczu - Dominika Salkova nie miała już nic do stracenia. Brak presji i luźna ręka pozwoliły jej odrobić sporą część strat. Wydawało się, że Łodzianka zachowa czujność do końca, ale w momencie szansy na domknięcie meczu zagrała zbyt pasywnie. Była dwie piłki od meczu, ale ostatecznie została przełamana na 5:5. Ta pewność siebie, z którą zbudowała we wcześniejszych minutach, całkowicie uleciała. Teraz momentum było po stronie 20-latki, która w przerwie między gemami doskonale bawiła się na ławce, podśpiewując pod nosem utwór zaproponowany przez DJ-a.

Ostatecznie doszło do tie-breaka. Początek zwiastował kłopoty, bo Polka zbyt mocno dała się zdominować. Ważny punkt na 4:2, po którym nastąpiła zmianie stron, Czeszka zdobyła winnerem bezpośrednio z returnu. Jednak i ona gubiła się w decydujących piłkach. Popełniła istotny podwójny błąd serwisowy, lecz Fręch wciąż grała zbyt bojaźliwie. Salkova zaryzykowała i to się opłaciło - wygrała w tie-breaku 7:4, a całego seta 7:6, doprowadzając tym samym do trzeciej partii.

W decydującym secie obie tenisistki starały się grać różnorodny tenis, ale jednocześnie był on chaotyczny. Zagrania były trudne do odczytania. Fręch i Salkova popełniały błędy. Zarówno Polka, jak i Czeszka nie mogły wyrobić sobie przewagi lub przyspieszyć gry.

Do stanu 2:2 to był wyrównany mecz. Piąty gem seta także na taki wyglądał, dopóki Salkova nie nabawiła się kontuzji. W trakcie wymiany przy przewadze Fręch źle stanęła i uszkodziła kostkę. Po interwencji medycznej podjęła decyzję, że nie będzie w stanie kontynuować gry, ból był zbyt silny. Fręch awansowała do kolejnej rundy, choć pewnie chciałaby, żeby wszystko wyjaśniło się na korcie, po sportowej walce do końca.

W ćwierćfinale Magdalena Fręch zagra z Ukrainką Anheliną Kalininą.

Turniej WTA 250 w Pradze, druga runda:

Magdalena Fręch (WTA 53.) - Dominika Salkova (Czechy, WTA 135.) 6:4, 6:7 (4), 2:2 (krecz Salkovej)