Ojciec Hurkacza mówi wprost o koszmarze syna

Dokładnie 4 lipca, podczas spotkania II rundy Wimbledonu z Arthurem Flisem, Hubert Hurkacz rzucił się do piłki i doznał kontuzji kolana. Jego występ na IO w Paryżu stanął wówczas pod znakiem zapytania, a sam zainteresowany musiał przejść operację. - Korzystamy ze sprzętu, na każdym etapie Hubert jest testowany, sprawdzany. Jeśli uzyska odpowiedni poziom siły i formy sprzed urazu, to może zagrać w turnieju olimpijskim - mówił Sport.pl dr n. med. Bartłomiej Kacprzak. Mimo intensywnej rehabilitacji Hurkacz nie był w stanie dojść do pełnej sprawności i tym samym wycofał się z rywalizacji.

Ojciec Hurkacza zareagował na wycofanie się syna z IO w Paryżu. "Najlepsza decyzja"

- Nie jestem w stanie zagrać na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Była to bardzo, bardzo trudna decyzja, ponieważ marzyłem o tym, żeby reprezentować Polskę na igrzyskach i móc zdobyć medal, ale niestety zdrowie mi w tym roku na to nie pozwoli - przekazał w poniedziałek w mediach społecznościowych. Nie minęło dużo czasu, a na zawodnika spadła ogromna krytyka. "Hejt jest w tym momencie nie tylko absurdalny, ale i niesprawiedliwy" - oznajmił Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Ojciec Hurkacza Krzysztof zdradził, że wycofanie się z IO to była najlepsza możliwa decyzja. - Pomimo bardzo silnych marzeń trzeba twardo stąpać po ziemi i patrzeć na to, jakie mogłyby być konsekwencje udziału w igrzyskach. Razem ze swoim zespołem złożonym z wielkich fachowców postanowili wycofać się ze startu - wydaje się, że to najlepsza decyzja przy całym koszmarze tej sytuacji - przekazał w rozmowie dla Polskiego Radia.

Jakiś czas temu podobnie wypowiedział się również ceniony ortopeda Robert Śmigielski, który nie rekomendował pogłębienia się urazu. - Jeśli chodzi o start w Paryżu, to raczej bym się na to nie nastawiał. A jeśli tak, to moim zdaniem byłoby to dużym kosztem dla jego zdrowia. Oczywiście sportowcy robią różne rzeczy, podejmują przeróżne decyzje. (...) Nie proponowałbym w tym przypadku mniej inwazyjnej metody [leczenia - red.], gdyby nawet zawodnik za wszelką cenę chciałby wystartować w Paryżu - stwierdził.

Do rozpoczęcia igrzysk pozostał niespełna tydzień, a my straciliśmy szanse na kolejne medale. Poza faworytką do złotego medalu Igą Świątek na paryskich kortach będziemy mogli oglądać też Magdalenę Fręch i Magdę Linette w singlu oraz Alicję Rosolską i Magda Linette w deblu. Kontuzja Hurkacza sprawiła, że na IO nie jedzie za to Jan Zieliński, a ponadto Iga Świątek nie będzie mogła sięgnąć po tytuł w mikście.