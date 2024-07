Igrzyska 2024. Kiedy mecze siatkarzy w Paryżu? Z kim grają Polacy? [TERMINARZ]

5 - na tylu kolejnych turniejach olimpijskich polscy siatkarze nie byli w stanie przebrnąć ćwierćfinału. Tę "klątwę" będą chcieli przełamać w Paryżu, gdzie pojadą jako jedni z faworytów do złota. Chociaż rywale zrobią wszystko, aby pokrzyżować ich plany.

Kiedy i o której mecze polskich siatkarzy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu? Kiedy grają Polacy?

Na igrzyska pojedzie 13 siatkarzy w tym Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka czy Wilfredo Leon. Na ostatniej prostej wypadł m.in. Bartosz Bednorz. - Nikola Grbić nie ma większych wątpliwości wobec swoich zawodników, bo bardzo skrupulatnie realizuje to, co sobie wypracował. Ma wizję i wprowadza ją w rzeczywistość krok po kroku - ocenił Marcin Możdżonek w rozmowie z Jakubem Balcerskim ze Sport.pl.

Polacy są na tyle mocnym zespołem, że nie muszą obawiać się nikogo. Losowanie fazy grupowej nie było dla nich zbyt łaskawe. Jako rozstawiony zespół trafili na Włochów (mistrzowie świata) i Brazylijczyków, a także Egipt, najniżej notowany zespół w całej olimpijskie stawce (19. miejsce w rankingu FIVB).

To właśnie od meczu z afrykańskim zespołem polscy siatkarze rozpoczną paryskie igrzyska. Potem czeka ich spotkanie z Brazylią, a następnie z Włochami. Do fazy pucharowej przejdą po dwa najlepsze zespoły z każdej z trzech grup oraz dwa najlepsze z trzecich miejsc.

Z kim zagrają Polacy na igrzyskach? Oto grupy turnieju olimpijskiego w siatkówce mężczyzn

grupa A: Francja, Słowenia, Kanada, Serbia

grupa B: Polska , Włochy, Brazylia, Egipt

Jeśli Polakom uda się awansować do ćwierćfinału, rozegrają go 5 sierpnia. A gdyby udało im się "zdjąć klątwę" i przejść także ten etap (po raz pierwszy od 1980 r.), to półfinał z ich udziałem odbędzie się 7 sierpnia. Mecz o trzecie miejsca zaplanowano na 9 sierpnia, a finał na 10 sierpnia.

Kiedy grają siatkarze na IO? Terminarz meczów Polaków na igrzyskach olimpijskich w Paryżu