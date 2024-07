To dlatego Pogacar miał zrezygnować z igrzysk. Poszło o jego narzeczoną

Tadej Pogacar jest najlepszym obecnie kolarzem na świecie. Od 2021 r. prowadzi w światowym rankingu. W tym roku wygrał dwa najważniejsze wyścigi w kalendarzu - Giro d'Italia i Tour de France. Niespodziewanie w poniedziałek ogłosił, że nie wystartuje na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Oficjalnie tłumaczył to zbyt dużym zmęczeniem po wygraniu w niedzielę Wielkiej Pętli (potoczna nazwa Tour De France - przyp. red.).

To dlatego Pogacar miał zrezygnować z igrzysk

Zdaniem francuskich i hiszpańskich mediów prawdziwy powód nieobecności Tadeja Pogacara jest zupełnie inny, bardziej osobisty. Według radia RMC Sport i redakcji Relevo Słoweniec odpuścił igrzyska olimpijskie, ponieważ był wściekły, że w kolarskiej kadrze Słowenii zabrakło jego życiowej partnerki, Urski Zigart.

Decyzja o wycofaniu się z IO miała zapaść jeszcze w trakcie Tour de France. Lista słoweńskich kolarzy, którzy pojadą w Paryżu, została opublikowana 8 lipca. Znalazł się na niej Pogacar, ale zabrakło Zigart. Czekano jednak z oficjalnym ogłoszeniem decyzji lidera reprezentacji do zakończenia TdF.

Według Relevo Pogacar miał próbować negocjować z federacją, by umieścili na liście jego narzeczoną. Miał przekonywać, że w pełni zasłużyła na miejsce w olimpijskiej kadrze wynikami sportowymi. Urska Zigart to tegoroczna mistrzyni Słowenii w wyścigu ze startu wspólnego i jeździe indywidualnej na czas. Zajęła dziewiąte miejsce w Tour de Suisse i trzecie miejsce w wyścigu Gracia-Orlova odbywającym się na terenie czeskich Moraw i naszego Górnego Śląska. Ale słoweńska federacja nie dała się przekonać i pozostała przy pierwotnej decyzji, by nie powoływać Zigart na IO.

Trener Gorazd Penko postawił na Urskę Pintar. Argumentował to tym, że profil trasy olimpijskiej bardziej pasuje pod profil Pintar niż Zigart. Ale RMC Sport zwraca uwagę na istotną rzecz w sprawie, która mogła wpłynąć na powołania na IO i może budzić kontrowersje. Penko jest dyrektorem sportowym ekipy BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo, w barwach której jeździ Pintar. Współpracuje z nią, lepiej zna kolarkę.

Miejsce Tadeja Pogacara w kadrze olimpijskiej Słowenii zajmie Domen Novak, zespołowy kolega z UAE Team Emirates. W Paryżu zabraknie też Primoża Roglicia, który miał wypadek na 12. etapie Tour de France. Nie obroni zatem złota z Tokio w jeździe indywidualnej na czas. Z wielkich kolarzy zabraknie też Jonasa Vingegaarda z Danii, ale pojedzie w Tour de Pologne.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się w ten piątek. Kolarze powalczą o pierwsze medale już w sobotę. Polskę będą reprezentować Marta Lach (jazda indywidualna na czas), Katarzyna Niewiadoma (wyścig ze startu wspólnego) Agnieszka Skalniak-Sójka (obie konkurencje) i Michał Kwiatkowski (obie konkurencje).

Program kolarstwa na igrzyskach olimpijskich w Paryżu: