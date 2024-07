Grbić wpaja siatkarzom jedno przed IO. "Jeżeli to zrobią, zagramy, jak trzeba"

Nikola Grbić już od pięciu lat pracuje w Polsce, zaś od dwóch lat prowadzi drużynę narodową. Kibice chcieliby, żeby to właśnie on okazał się tym, który przełamie "klątwę ćwierćfinału" i doprowadzi biało-czerwonych do medalu na igrzyskach olimpijskich.

Grbić zdradził swoje metody. Chodzi o presję

Polacy, choć wygrywali mistrzostwa Europy i świata, to od 2004 roku na kolejnych pięciu igrzyskach odpadali w ćwierćfinale. Raz były to sromotne porażki, innym razem zacięte starcia. Grbić jest świadom skali oczekiwań, jaka jest w polskim narodzie.

W wywiadzie dla portalu Weszło zdradził, że wszędzie da się odczuć rangę imprezy. - Nie da się tego nagle odciąć, zapomnieć o tym, tym bardziej że w wielu wywiadach nieustannie przypomina się o tym. Nawet taksówkarze w Polsce wiedzą, że reprezentacja ma problem z ćwierćfinałami igrzysk - wytłumaczył.

Zdradził także, jak radzić sobie z tego rodzaju presją. Przyznał, że zależy to od siatkarzy. - To jest kwestia bardzo indywidualna, bo każdy zawodnik, gdy idzie spać, jest sam. Jeden będzie więcej o tym myślał, inny wyrzuci to z głowy. Na pewno nie powiem zawodnikom: "Nie myślcie o tym", bo to zadziałałoby w drugą stronę. Jeżeli powiesz komuś: "Przestań mieć w głowie żółtego słonia", to on ciągle będzie go sobie wyobrażał - powiedział.

Serb dodał jednak - ma swoje metody i chce pomóc podopiecznym. - Będę się starał po prostu przekierować uwagę zawodników i sprawić, by nie myśleli o tym, jak ważny to mecz, a bardziej skupili się na tym, co trzeba zrobić na boisku. Jeżeli oni to zrobią i skupią się na siatkówce, zagramy tak, jak trzeba. Nie powiem, że wygramy na 100 procent, ale nie będą nas zajmowały rzeczy, które nie powinny. A to już dużo - skwitował.

Polacy w grupie zmierzą się z Włochami, Brazylią i Egiptem. Miejmy nadzieję, że po tych spotkaniach będą mogli się cieszyć, a na koniec igrzysk w polskich taksówkach dominować będą dyskusje o siatkarzach - medalistach IO w Paryżu.