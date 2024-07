Alarm przed igrzyskami w Paryżu. Grbić się nie patyczkuje, ogłasza wprost

Reprezentacja Polski ma za sobą niezwykle intensywny okres. Najpierw rywalizacja w Lidze Narodów, w której zdobyła brązowy medal, następnie Memoriał Huberta Wagnera, a w ostatnich dniach jeszcze dwa sparingi z Japonią (2:3) oraz USA (3:2). Wszystko po to, by odpowiednio wstrzelić się z formą na IO w Paryżu. Kibice mają jednak wątpliwości co do aktualnej gry naszych siatkarzy. "Podwójne ciężary - tak w skrócie można podsumować sobotę w wykonaniu polskich siatkarzy. (...) Podczas pięciosetowego sparingu z Japończykami, wiele rzeczy nie układało się po ich myśli" - oznajmiła Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandaliczna oprawa kibiców Legii Warszawa

Nikola Grbić chce ochronić polską drużynę. "Spodziewamy się chaosu w wiosce"

- Cały czas zastanawiam się, co powinniśmy zrobić, by grać lepiej. Nie oczekiwałem, że z USA i Japonią wygramy po 3:0. Mimo iż nam nie szło, to zawodnicy cały czas walczyli i do końca próbowali odwrócić losy meczów. Po części to się udało. Nie graliśmy wielkiej siatkówki. W pewnym momencie mieliśmy zaledwie 29 procent skuteczności w ataku - stwierdził selekcjoner Nikola Grbić dla WP SportoweFakty.

Nie ma co się oszukiwać, że reprezentacja Polski chce odczarować klątwę igrzysk olimpijskich. Ostatnie sukcesy w tych zmaganiach to lata 70. i 80., a potem już tylko kolejne rozczarowania. Od 2004 roku regularnie kwalifikujemy się na tę imprezę, ale kończymy ją jedynie na ćwierćfinale. Osiem lat temu zostaliśmy wyeliminowani przez USA, a podczas ostatniego wydarzenia w Tokio - przez zdobywcę tytułu Francję, która po emocjonującym spotkaniu pokonała naszą drużynę 3:2.

Wszyscy kibice mocno wierzą, że uda się jednak przełamać tę bolesną serię niepowodzeń. Grbić zaznacza, że presja jest olbrzymia. - Stres zawodników jest na wysokim poziomie. Wszyscy o nas mówią, spodziewają się sukcesu. Robię, co mogę, by ochronić naszą drużynę. Nie chcę, by zawodnicy to czytali, analizowali. Izoluję ich od takich treści, bo w przeciwnym razie w kluczowym momencie ich myśli będą gdzieś indziej. Spodziewamy się chaosu w wiosce, wiemy, że każdy z siatkarzy będzie narażony na wiele bodźców - wyjaśnił.

Grbić wskazał główne mankamenty naszej kadry. "Martwi mnie to"

Selekcjoner zachowuje spokój, gdyż widzi, co zawodnicy prezentują na treningach. Mimo to uważa, że wciąż są elementy do poprawy. - Martwi mnie to, że gubimy precyzję przy stosunkowo łatwych przyjęciach i wystawach. Takie sytuacje trzeba wykorzystywać, a my psuliśmy je na własne życzenie. Oczywiście straty punktów całymi seriami to też coś, co nie może nam się zdarzać - przekazał.

Na koniec nie krył się z tym, że chce zdobyć złoty medal olimpijski. Podkreślił, że najważniejsza będzie jednak koncentracja. - Musimy skupić się na swojej grze, bo konkurencja jest bardzo mocna. Wydaje mi się nawet, że najmocniejsza w historii. Chcemy awansować do ćwierćfinału, ale wśród potencjalnych rywali nie widzę żadnego łatwego rywala. - podsumował.

Polacy rozpoczną IO już w sobotę 27 lipca, kiedy o godz. 17 zmierzą się z Egiptem. Następnie czekają ich konfrontacje z Brazylią (31.07) oraz Włochami (03.08).