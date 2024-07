Oto ranking WTA tuż przed igrzyskami. Gigantyczny awans polskiej tenisistki

Iga Świątek (1. WTA) z tegorocznym Wimbledonem pożegnała się już po III rundzie, gdzie niespodziewanie ograła ją Julia Putincewa. Polka pomimo słabego wyniku utrzymała się jednak na szczycie światowego rankingu WTA, a żadna z jej największych rywalek nie odrobiła wielu punktów. Tydzień później Świątek zbliża się do wielkiego osiągnięcia.

Iga Świątek o krok od przebicia legendy. Tak prezentuje się ranking WTA

Aktualnie żadna z zawodniczek z czołówki nie bierze udziału w znaczącym turnieju, a większość z nich trenuje do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Przed zmaganiami w stolicy Francji mało kto dopisuje punkty do światowego rankingu. W nim Świątek nadal pozostaje liderką z dorobkiem 11285 punktów.

Dla Polki jest to już 113. tydzień na pierwszej lokacie światowego zestawienia, co daje jej dziewiąte miejsce w rankingu wszech czasów. Polka wielkimi krokami zbliża się do wyprzedzenia legendy - Justine Henin, która na pierwszej pozycji spędziła 117 tygodni. Polka już na pewno wyprzedzi Belgijkę i wskoczy na ósme miejsce. Następna Ash Barty była liderką przez 121 tygodni, a więc siódma lokata wszech czasów jest bardzo prawdopodobna.

Ranking wszech czasów pod względem liczby tygodni na prowadzeniu:

Steffi Graf - 377 tygodni Martina Navratilova - 332 tygodnie Serena Williams - 319 tygodni Chris Evert - 260 tygodni Martina Hingis - 209 tygodni Monica Seles- 178 tygodni Ashleigh Barty - 121 tygodni Justine Henin - 117 tygodni Iga Świątek - 113 tygodni Lindsay Davenport - 98 tygodni.

W aktualnym rankingu za plecami Świątek nie doszło do wielu zmian - wiceliderką jest Coco Gauff, która traci 3112 punktów, a podium uzupełnia Aryna Sabalenka z 7061 punktami. Czwarta jest Jelena Rybakina, a piąta Jasmine Paolini, która straciła 145 punktów względem zeszłego tygodnia.

Drugą rakietą Polski nadal pozostaje Magda Linette, która zajmuje 48. miejsce, a trzecia jest Magdalena Fręch, która spadła z 56. na 57. miejsce. Sporo zyskała Maja Chwalińska, będąca 201. w poprzednim zestawieniu, a obecnie zajmująca 167. lokatę. Wszystko dzięki wygranej w Porto i rywalizacji w WTA 125 w Warszawie. Awans ze 192. na 185. miejsce zaliczyła Katarzyna Kawa.

Ranking WTA (22 lipca 2024):