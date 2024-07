Hiszpanie zaliczyli wielką wtopę. Poszło o Świątek. Żenada

Iga Świątek będzie jedną z faworytek olimpijskiego turnieju tenisowego w Paryżu. Zdają sobie z tego sprawę dziennikarze z całego świata, a "Marca" umieściła Polkę w gronie 50 największych gwiazd imprezy. Z dobrych wieści to by było na tyle, bowiem dziennikarze hiszpańskiego tytułu zaliczyli kilka wstydliwych wpadek. Nie dość, że w profilu Polki zamieścili zdjęcie innej tenisistki, to jeszcze pomylili kilka istotnych faktów z jej życia.

