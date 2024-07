Absolutna nowość na igrzyskach. Zobacz, co czeka Polaków

Na tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu po raz pierwszy w historii odbędą się zawody tańca sportowego breaking (breakdance), czyli formy tańca, która zawiera wiele elementów siłowo-sprawnościowych. Taniec ten jest jednym z czterech podstawowych elementów kultury hip hop - obok rapu, DJingu oraz graffiti. Oprócz breakingu kibice w Paryżu zobaczą też wspinaczkę sportową, surfing oraz skateboarding, które zadebiutowały już w Tokio.

Oto nowe konkurencje na Igrzyskach Olimpijskich

"Przegląd Sportowy" podaje, że w przypadku wspinaczki dojdzie do zmiany. "Zamiast jednej konkurencji rozgrywane będą dwie - wspinaczka na czas została wyodrębniona z kombinacji, na którą w Paryżu składać się będą bouldering (wspinanie się na wspomniany głaz bez asekuracji w postaci liny - przyp. red) i prowadzenie (długa droga w górę, wygrywa ten, kto dojdzie najwyżej i będzie najszybszy - przyp. red)" - czytamy.

W kajakarstwie będzie rewolucyjna zmiana. Mężczyźni będą rywalizować na dystansie 500 m zamiast na 100 m w K2 oraz C2. Co więcej, zlikwidowano rywalizację na 200 m i zastąpiono ją kajakowym crossem, zaliczanym do kajakarstwa górskiego. Zmiany nie ominą także lekkoatletyki, konkretniej chodu drużynowego. Dystans 50 km postanowiono skrócić do 35 km. To niezbyt dobra informacja dla Dawida Tomali, który trzy lata temu w japońskim Sapporo triumfował w tej dyscyplinie na dystansie 50 km i zdobył złoty medal olimpijski. W biegach na dystansach między 200 a 1500 m, włączając w to bieg przez płotki, dodano repesaże. W strzelectwie dodano trap drużyn mieszanych, a odjęto skeet drużyn mieszanych. Z kolei w podnoszeniu ciężarów zmniejszono liczbę konkurencji z 14 do 10.

Całkowitą nowością na igrzyskach będzie układ akrobatyczny drużyn mieszanych, a w pływaniu synchronicznym po raz pierwszy zobaczymy mężczyzn. Nowa formuła gry dotyczy także siatkówki. "Zarówno w turnieju kobiet, jak i mężczyzn zespoły będą w Paryżu podzielone na trzy grupy po cztery" - czytamy w "Przeglądzie Sportowym" To oznacza, że są tylko trzy spotkania, a wcześniej rozgrywano ich aż pięć, ponieważ dwie grupy składały się z sześciu drużyn. Do ćwierćfinału awansują wszystkie zespoły z dwóch pierwszych miejsc w swoich i dwie najlepsze z trzecich.

"W boksie jedną z męskich kategorii wagowych zajmie kobieca, natomiast w żeglarstwie zmieniono klasy tak, by mogli w nich rywalizować przedstawiciele obu płci. Z programu usunięto konkurencje RS:X oraz 470 kobiet i mężczyzn, a także Finn mężczyzn, a włączono iQFoil i kiteboarding obu płci, ILCA 7 mężczyzn oraz ILCA 6 kobiet. Z kolei klasa 470 będzie miała status mieszanej, bo załogi tworzyć będą kobieta i mężczyzna" - dodano.

Równouprawnienie na IO

Kolejną ważną kwestią jest równouprawnienie, które dotyczy 28 z 32 dyscyplin. Nie obejmuje ono jednak pływania synchronicznego, gimnastyki artystycznej, boksu oraz zapasów. "Po raz pierwszy w historii igrzysk weźmie w nich udział dokładnie taka sama liczba kobiet i mężczyzn" - powiedział Thomas Bach.

Letnie igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia.