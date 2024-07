Dla igrzysk amputował sobie palec. "Nie miałem wiele czasu"

Już w piątek w Paryżu rozpoczną się letnie igrzyska olimpijskie. Dla wielu zawodników start na takiej imprezie to wymarzony cel i spełnienie największych sportowych marzeń. Dla startu na igrzyskach i odniesienia tam sukcesu sportowcy są w stanie zrobić wiele.

Czasem nawet zaskakująco wiele. O tym, jak silna może być mobilizacja, by pojechać i wystąpić na igrzyskach olimpijskich pokazał australijski zawodnik hokeja na trawie, Matt Dawson. Kapitan zespołu ani myślał, by odpuścić wyjazd do Paryża.

A niewiele do tego brakowało. Wszystko przez kontuzję, jakiej Dawson doznał zaledwie kilka godzin przed wylotem do Paryża. Otóż Australijczyk złamał serdeczny palec prawej dłoni, co praktycznie przekreślało jego start na turnieju olimpijskim.

Aby spełnić marzenie o występie na igrzyskach... Dawson zdecydował się na amputację złamanej części palca. Australijczyk prędko podjął decyzję o zabiegu amputacji paliczka dalszego serdecznego palca prawej dłoni, a jego historię opisała włoska "La Gazetta dello Sport".

- Nie miałem wiele czasu na podjęcie tej decyzji - powiedział Dawson w rozmowie z włoskimi mediami. - Zadzwoniłem do żony i powiedziałem jej o wszystkim. Odpowiedziała: "Nie chcę, żebyś pochopnie podejmował tak ważną decyzję" - dodał.

- Ale ja miałem już wszystkie informacje. Wiedziałem, na czym będzie polegał zabieg, jak wpłynie na moją karierę i życie po turnieju. Musiałem się zdecydować. Mam nadzieję, że powrót do odpowiedniej formy nie zajmie mi wiele czasu - kontynuował Dawson.

- Wiedziałem, co chce zrobić. Wiedziałem, że to jedyny sposób na to, by pojechał z nami do Paryża. Nie mogłem mu nic w tej sytuacji podpowiedzieć. Sam podjął tę decyzję. Nie wiem, czy gdybym był na jego miejscu, zrobiłbym to samo - stwierdził trener australijskiej kadry.

Australijczycy to obecni wicemistrzowie olimpijscy i jedni z faworytów do złota na paryskim turnieju. W finale w Tokio Australia przegrała po rzutach karnych z Belgią.