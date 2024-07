Globalna awaria Microsoft problemem dla organizatorów IO. Jest komunikat

Od piątkowego poranka na całym świecie doszło do awarii systemów operacyjnych Microsoftu. Są problemy z dostępem do danych oraz aplikacji w chmurze. Problemy dotykają wielu branż w tym m.in. lotniczej. "W związku z globalną awarią w systemach Microsoft jestem na bieżąco informowany przez nasze służby na poziomie wojewódzkim i krajowym o wszystkich zdarzeniach wynikających z awarii. Jak na razie mają one ograniczony charakter i nie zagrażają bezpieczeństwu państwa" - przekazał przed południem premier Donald Tusk.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za porównanie! "Sceny rozbierane, a potem nuda, nuda"

Komitet organizacyjny igrzysk olimpijskich w Paryżu odniósł się do globalnej awarii

Okazuje się jednak, że awaria Microsoftu uderzyła w systemy organizatorów igrzysk olimpijskich w Paryżu. W piątek komitet organizacyjny wystosował komunikat, w którym odniósł się do całej sprawy.

"Globalna awaria dotycząca oprogramowania firmy Microsoft wpłynęła na nasze niektóre usługi informatyczne. W tym momencie problemy skupiają się głównie na procesie wydawania akredytacji. Nasze zespoły zostały w pełni zmobilizowane, aby zapewnić ciągłość działań na optymalnym poziomie" - czytamy w komunikacie.

Przekazano, że systemy biletowe nie zostały naruszone i nie doszło do zmian w harmonogramie prac nad przygotowaniem obiektów. Dodano, że z powodu globalnej awarii przybycie kilku delegacji zostało zakłócone z powodu opóźnienia lotów. "Organizatorzy pozostają obecne na lotniskach i w wiosce olimpijskiej, żeby powitać delegacje w jak najlepszych warunkach" - zapewniono.

Tony Estanguet, szef komitetu organizacyjnego igrzysk olimpijskich w Paryżu, cytowany przez Agencję Reutera powiedział, że wdrożono plany awaryjne, ale wszystko jest spowolnione. - Mam nadzieję, że Microsoft bardzo szybko rozwiąże problem - podsumował.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu oficjalnie rozpoczną się w piątek 26 lipca i potrwają do niedzieli 11 sierpnia. Zapraszamy do śledzenia relacji i najważniejszych wiadomości z tej imprezy na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.