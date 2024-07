Sekcja zwłok ujawniła prawdę o polskiej mistrzyni. Całe życie skrywała tajemnicę

David Wallechinsky to chyba najbardziej znany na świecie historyk olimpijskiego sportu. Od 2012 roku jest szefem Międzynarodowego Stowarzyszenia Historyków Igrzysk Olimpijskich. Był jego współzałożycielem w 1991 roku, a już od roku 1984 wydaje znakomite i wciąż aktualizowane dzieło: "The Complete Book of the Olympics". Robi to w dwóch wersjach – dla igrzysk letnich i zimowych. Na kartach tych dzieł opisuje nie tylko wyniki i zawody, ale też przybliża sylwetki najciekawszych medalistów olimpijskich. Przekazuje anegdoty i opisuje dalsze losy największych legend sportu.

I nie brakuje w jego twórczości ciepłych słów i ciekawych historyjek o polskich zawodnikach. Warto przytoczyć kilka z nich.

21-letnia Polka była klasą samą w sobie. A Irena Szewińska niesamowita

O Elżbiecie Krzesińskiej, która w Melbourne w 1956 roku zdobyła złoto w skoku w dal, pisze: "21-letnia studentka medycyny była klasą samą w sobie". Nic dziwnego. Polka wyrównała na igrzyskach swój rekord świata – 6,35 metra. Następną rywalkę, Wilye White z USA, przeskoczyła o 26 centymetrów.

O Irenie Szewińskiej Wallechinsky pisze: "niesamowita". Ma tu na myśli jej siedem medali olimpijskich w pięciu różnych konkurencjach na trzech kolejnych igrzyskach. Zaczęła od igrzysk w Tokio, gdzie jako 18-letnia Irena Kirszenstein zdobyła srebro w skoku w dal i sensacyjne złoto w sztafecie 4x100 metrów. Biegła wtedy na drugiej zmianie w ekipie z Teresą Ciepłą, Haliną Górecką i Ewą Kłobukowską. Polki pobiły rekord świata wynikiem 43,6 sekund. Na tych samych igrzyskach Szewińska dołożyła jeszcze srebro w biegu na 200 metrów.

Cztery lata później polska legenda początkowo doznała rozczarowania. Choć w biegu na 100 metrów wyrównała swój własny rekord świata w eliminacjach i wygrała półfinał, to w finale była tylko trzecia. Później nie zakwalifikowała się do finału skoku w dal. Niepowodzenia powetowała sobie dopiero w finale 200 metrów, w którym – mimo wolnego początku – pobiła rekord świata (22,58 sekund). Przy okazji opisywania tego biegu Wallechinsky wyraża duże wątpliwości co do pomiarów wiatru w Meksyku. Amerykański historyk pisze: "Większość ludzi łączy bogactwo rekordów świata, które zostały ustanowione w Meksyku, z wysokością nad poziomem morza, ale innym czynnikiem była niezwykła metoda, której Meksykanie używali do określenia siły wiatru. Akceptowalny limit dla ustanowienia rekordu świata to dwa metry na sekundę i taki dokładnie został zmierzony w rekordowym biegu na 200 metrów kobiet. Takie same dwa metry na sekundę zostały odnotowane również podczas rekordowego skoku Boba Beamona na 8,90 metra oraz gdy Nelson Prudencio i Wiktor Saniejew bili rekordy w trójskoku".

Na miano "niesamowitej" Szewińska zasłużyła, gdy przedłużyła swój koronny dystans o 200 metrów i w 1976 roku wystartowała w biegu na 400 metrów. Polka była pierwszą kobietą, która złamała barierę 50 sekund na tym dystansie. Potem jej rekord poprawiła Niemka z NRD, Christina Brehmer. Szewińska odpowiedziała na miesiąc przed igrzyskami czasem 49,75 sekundy. Cały świat ostrzył sobie zęby na wielki pojedynek 18-letniej Brehmer z 30-letnią Polką.

"Przez 300 metrów finał był wyrównanym wyścigiem, ale potem Szewińska radykalnie wyrwała do przodu, by wygrać z przewagą 10 metrów" – opisuje bieg amerykański historyk. Polka ustanowiła fenomenalny rekord świata wynikiem 49,28 sekund.

Polka jako pierwsza kobieta złamała barierę 11 sekund

Równie dużo miejsca Wallechinsky poświęca innej polskiej multimedalistce: Stanisławie Walasiewicz, która zdobyła złoto i srebro na 100 metrów podczas igrzysk w Los Angeles i Berlinie. Polka urodziła się 3 kwietnia 1911 roku w Rypinie. Kiedy jeszcze była dzieckiem, jej rodzina wyemigrowała do USA. Osiadła w Cleveland w Ohio, gdzie dorastała i była znana jako Stella Walsh.

"30 maja 1930 roku została pierwszą kobietą, która złamała barierę 11 sekund na 100 jardów" – pisze amerykański historyk. "W 1932 roku amerykańscy entuzjaści biegów z niecierpliwością oczekiwali jej olimpijskiego złota na igrzyskach. Ale Stella Walsh miała problem: w związku ze światowym kryzysem gospodarczym New York Central Railroad zredukowały jej posadę. Dostała propozycję pracy dla Cleveland Recreation Department, ale przyjęcie jej skutkowałoby tym, że nie mogłaby wystartować w igrzyskach. Według wtedy obowiązujących reguł olimpijskich dyskwalifikowano wszystkich sportowców, którzy zarabiali na życie jako nauczyciele lub instruktorzy wychowania fizycznego czy też rekreacji. Wobec braku dalszej pomocy ze strony drugiej ojczyzny Stella Walsh powzięła jedną z ważniejszych decyzji w swoim życiu. Dwadzieścia cztery godziny przed terminem wydania jej amerykańskich dokumentów naturalizacyjnych przyjęła posadę oferowaną przez polski konsulat w Nowym Jorku i zdecydowała się startować dla Polski".

Stella Walsh nie zawiodła w Los Angeles. W każdym ze swoich trzech biegów (eliminacje, półfinały i finał) wyrównywała rekord świata należący do Tollien Schuurman (11,9 sekund). "W finale była ostro naciskana przez Hilde Srike, ale zdołała wygrać o pół jarda. Podczas gdy wielu amerykańskich obserwatorów uważało, że strata Walsh na rzecz Polski była przykładem skutków braku wsparcia dla kobiecego sportu w USA, to byli też tacy, którzy obarczali winą samą Walsh. Aż do 1947 roku nie miała ona amerykańskiego obywatelstwa".

Dopiero w 1935 roku Walasiewicz doczekała się godnej rywalki w sprintach: Helen Stephens. Gdy Amerykanka pokonała wówczas Polkę w biegu na 50 jardów i wyrównała przy tym rekord świata, Walasiewicz "była oburzona taką bezczelnością". Rok później na igrzyskach w Berlinie nie było jednak wątpliwości, kto zdobędzie złoto. Stephens w eliminacjach, półfinale i finale biegła szybciej, niż wynosił rekord świata. Jej wyniki nie zostały jednak uznane, bo pomagał jej wiatr. W finale wyprzedziła Polkę o dwa metry.

Polacy oskarżyli rywalkę Stanisławy Walasiewicz o to, że jest mężczyzną

Ciekawie o tym, co wydarzyło się później, pisze Wallechinsky: "Rywalizacja między Stephens a Walsh miała groteskowe i odłożone w czasie zakończenie. Po zwycięstwie Stephens w Berlinie polski dziennikarz oskarżył ją o to, że jest właściwie mężczyzną, i niemieccy działacze byli zmuszeni wydać oświadczenie, że dostali świadectwo, iż Amerykanka przeszła pozytywnie sprawdzenie płci. 44 lata później, 4 grudnia 1980 roku, Walsh poszła do dyskontu w Cleveland, aby kupić żeberka na przyjęcie polskiej reprezentacji w koszykówce. Na parkingu została zastrzelona podczas próby rabunku. Podczas autopsji, która została później przeprowadzona, okazało się, iż to nie Stephens miała męskie organy płciowe, a właśnie Stella Walsh. Sekcja zwłok ujawniła, że to Walsh była w stanie zwanym mozaicyzmem, w którym miała i żeńskie, i męskie chromosomy. Miała malutkiego penisa i jądra, ale nie miała żeńskich organów. Cały czas, gdy Walsh ustanawiała 11 rekordów świata, wygrywała 41 tytułów akademickiej mistrzyni USA i dwa olimpijskie medale, była ona – według obecnych przepisów – mężczyzną".

Jeśli chodzi o wątpliwości co do płci, Wallechinsky przypomina też sprawę Ewy Kłobukowskiej, którą uznaje za "kontrowersyjną". Polka zdobyła brąz podczas igrzysk olimpijskich w Tokio w biegu na 100 metrów i złoto w sztafecie 4x100 metrów. W 1967 roku, w wieku zaledwie 21 lat, zakończyła karierę. Później okazało się, że została wykluczona z rywalizacji międzynarodowej, bo nie zaliczyła tzw. chromosomowego testu płci i nie mogła rywalizować z kobietami. I choć Polka zaliczyła tzw. badanie wizualne, została pozbawiona ustanowionych wcześniej rekordów. Jej dorobek medalowy został jednak nienaruszony.

"Kozakiewicz czerpał siłę z wrogości Rosjan"

Amerykański historyk szeroko rozpisuje się też o rywalizacji Władysława Kozakiewicza z Konstantinem Wołkowem w konkursie skoku o tyczce podczas igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 roku:

"Niestety, rywalizację zepsuło niewiarygodnie prostackie zachowanie wielu sowieckich kibiców, którzy gwizdali i drwili z zagranicznych skoczków, zwłaszcza z Polaków. Trzy tysiące polskich kibiców na widowni odpowiadało w podobny sposób, gdy tylko skakał Wołkow. Pomimo tego wszystkiego Kozakiewicz wydawał się być niewzruszony. Wręcz przeciwnie. Wydawał się czerpać siłę z wrogości Rosjan. Wygrał złoty medal bez ani jednej zrzutki i podkreślił swój zwycięski skok obscenicznym gestem wobec publiczności. Potem zarządził podniesienie poprzeczki i ustanowił rekord świata (5,78 metra) w drugiej próbie. To był pierwszy rekord świata ustanowiony w konkursie skoku o tyczce podczas igrzysk olimpijskich od wyniku Franka Fossa w 1920 roku. Później Kozakiewicz pobiegł na trybuny i ściskał dłonie z rodakami, podczas gdy Polacy otoczeni przez sowieckich żołnierzy śpiewali: Polska jest niepokonana. Następnie Kozakiewicz uciekł do Niemiec Zachodnich".

Jeśli chodzi o innych kontrowersyjnych polskich mistrzów, nie zabrakło też szerszego opisu kolei życiowych Jerzego Pawłowskiego. Polski szablista był pięciokrotnym medalistą olimpijskim. Ukoronowaniem jego kariery było złoto w rywalizacji indywidualnej w Meksyku w 1968 roku. Tak o nim pisze Wallechinsky:

"W czerwcu Jerzy Pawłowski, 35-letni major polskiej armii, otrzymał tytuł magistra prawa po obronie swojej dysertacji pt. 'Krytyka neoliberalnej koncepcji wolności i prawa Hayeka'. W finałowej grupie w Meksyku Pawłowski pokonał Marka Rakitę 5:4. Potem pokonał go jeszcze raz w barażu w tym samym stosunku, osiągając końcowy bilans zwycięstw i porażek 16-2. Pawłowski zaczął interesować się szermierką w wieku 16 lat, kiedy obejrzał filmy z igrzysk olimpijskich w Londynie. Był trzykrotnym mistrzem świata (1957, 1965 i 1966) i czterokrotnym wicemistrzem. W swojej karierze wojskowej Pawłowski był uważany za protegowanego generała Wojciecha Jaruzelskiego, który był potem polskim premierem. Jednakże Pawłowski pracował także jako szpieg dla CIA, ale nie jest jasne, co go do tego motywowało: ideologia czy pieniądze. Aresztowany w 1975 roku, został skazany na 25 lat więzienia. 10 lat później został wymieniony na trzech komunistycznych szpiegów, ale z własnego wyboru pozostał w Polsce".

Norweg, któremu Janusz Sidło oddał własny oszczep

Ale Wallechinsky nie pisze tylko o mistrzach, lecz także o dramatycznych wydarzeniach z udziałem Polek i Polaków. Jednym z nich był konkurs skoku w dal kobiet podczas igrzysk olimpijskich w Moskwie. "To był bez wątpienia najbardziej emocjonujący olimpijski konkurs skoku w dal w historii" – twierdzi Amerykanin. Przed ostatnią serią prowadziła Tatiana Skaczenko – Ukrainka w barwach ZSRS – przed Brigitte Wujak i Polką Anną Włodarczyk. W finałowej kolejce Włodarczyk skoczyła 6,95 metra. Osiągnęła wynik, który "przesunął ją na drugie miejsce i sprawił, że płakała z radości". Następne dwie minuty konkursu całkowicie zmieniły sytuację. Najpierw Tatiana Kołpakowa z ZSRS skoczyła 7,06 metra, poprawiając swój rekord życiowy o 23 centymetry, i przesunęła się na pierwsze miejsce, a potem Wujak dołożyła do swojego najlepszego wyniku w karierze 14 cm i z wynikiem 7,04 zdobyła srebro. Włodarczyk została bez medalu.

W podobnie niecodzienny sposób olimpijskiego złota został pozbawiony Janusz Sidło, nasz pięciokrotny olimpijczyk i wielokrotny rekordzista świata. W igrzyskach, choć nie raz był faworytem, zdobył tylko srebro w 1956 roku w Melbourne:

"Po trzech rundach finału prowadził Janusz Sidło, który wyprzedzał Wiktora Cybulenkę (ZSRS) i Herberta Koschela (Niemcy). Egil Danielsen (Norwegia), który wygrał 36 kolejnych zawodów, był tylko na szóstym miejscu. W tamtych czasach oszczepnicy używali drewnianych oszczepów. Wyjątkiem był Janusz Sidło, który używał szwedzkiego, ze stali. Sidło zasugerował Danielsenowi, aby ten spróbował stalowego oszczepu. Danielson zaakceptował ofertę i przygotowywał się do swojego następego rzutu. W tym momencie Michel Marquet (Francja) podszedł do Danielsena i zaproponował mu kubek mocnej kawy. – Nigdy nie piłem kawy – powiedział Danielsen, a potem tak opowiadał o tym, co się wydarzyło później: – Po tym kubku omal nie doznałem wstrząsu. Moje serce zaczęło szybko bić i zacząłem się pocić. Wziąłem stalowy oszczep, zrobiłem dobry rozbieg i potężny zamach". W tej próbie Danielson pobił rekord świata, który należał wcześniej do Sidły. Uzyskał 85,71 metrów. Poprzedni najlepszy wynik pobił aż o dwa metry i pięć centymetrów. Nigdy później Norweg nie miał tak długiego rzutu. – Oszalałem z radości. Sidło był pierwszym, który mi pogratulował – wspominał potem Danielsen.

Cztery lata później w Rzymie Sidło był najlepszy w eliminacjach. Gdyby wynik 85,14 metrów powtórzył w finale, miałby złoto. Uzyskał jednak tylko 76,46 i zajął ósme miejsce.

Kusociński został stracony, ale nie wydał swoich rodaków

W dziele Wallechinsky'ego nie brakuje innych wzmianek o historiach polskich olimpijczyków bliskich sercu kibiców w naszym kraju – nie tylko z powodu ich sportowych osiągnięć. Jest o pochodzącym z Ożarowa Mazowieckiego Januszu Kusocińskim, którego amerykański historyk przedstawia nie tylko jako wspaniałego biegacza, który w 1932 roku w fenomenalnym biegu zdobył złoto igrzysk olimpijskich, ale także jako żołnierza ruchu oporu w czasie drugiej wojny światowej. "Aresztowany przez Gestapo 26 marca 1940 roku, był więziony, bity i torturowany. Kiedy stało się jasne, że nie wyda swoich rodaków, został stracony 21 czerwca 1940".

O Zdzisławie Krzyszkowiaku Amerykanin wspomina, że w 1960 roku, gdy Polak zdobył złoto na 3000 metrów z przeszkodami, musiał zmierzyć się z koalicją biegaczy z ZSRS, którzy chcieli Polaka zmordować, ustawiając bieg drużynowo. "To nie zadziałało. 31-letni polski rekordzista świata poszybował obok Nikołaja Sokołowa na ostatniej przeciwległej prostej i wygrał z przewagę 15 jardów".

Na tym samym dystansie Bronisław Malinowski w 1976 roku biegł w "jednym z najwspanialszych finałów biegu z przeszkodami wszech czasów". W połowie dystansu Polak postanowił uciec rywalom i narzucił bardzo wysokie tempo. Celu jednak nie osiągnął. Szwed Anders Gärderud i Niemiec z NRD Frank Baumgartl nie dali się urwać i na ostatnim okrążeniu zaatakowali. Wyprzedzili Polaka. Na ostatniej przeszkodzie Niemiec przewrócił się wprost pod nogi Malinowskiego. Polak zdołał go przeskoczyć i wywalczyć srebro. Gärderud pobił rekord świata wynikiem 8.08,02. Malinowski też uzyskał wynik lepszy od poprzedniego najlepszego wyniku na świecie (8.09,11).

Cztery lata później Polak zdobył złoto w niecodziennych okolicznościach. Tym razem to on gonił. Filbert Bayi z Tanzanii na dwa okrążenia przed końcem biegu miał 35 metrów przewagi nad Polakiem, ale wtedy zaczął gwałtownie słabnąć. "Malinowski dopadł go na przeciwległej prostej i łatwo wygrał, osiągając w końcu swój cel: olimpijski złoty medal (...) Niestety, Malinowski zginął w wypadku samochodowym 26 września 1981 roku niedaleko swojego rodzinnego miasta, Grudziądza. Miał 30 lat".

Wallechinsky barwnie opisuje też Władysława Komara, który "dwa razy był wyrzucany z kadry Polski za złe zachowanie. W tym raz otrzymał dożywotnią dyskwalifikację". Jednakże w 1972 roku ponownie został włączony do kadry i pojechał na igrzyska olimpijskie po raz trzeci. W 1964 roku polski kulomiot był dziewiąty, a w 1968 roku – szósty. W Monachium w pierwszej kolejce poprawił rekord życiowy aż o 18 centymetrów. Pobił rekord olimpijski wynikiem 21,18 metra. Rywale rzucali bardzo blisko niego. Hans-Peter Gies z NRD 21,14 metra, tyle samo jego rodak Hartmut Briesenick. Amerykanin George Woods trafił nawet w ostatnim rzucie w znacznik wyniku Komara. Jednak sędziowie zmierzyli jego rzut jako o centymetr krótszy niż Polaka. "Komar został aktorem i wystąpił w filmie Romana Polańskiego 'Piraci'. W 1993 roku, po upadku komunizmu, ubiegał się o mandat posła z ramienia Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Zginął w wypadku samochodowym 17 sierpnia 1998 roku jako pasażer w aucie prowadzonym przez byłego skoczka o tyczce Tadeusza Ślusarskiego. Zostali czołowo uderzeni przez samochód kierowcy, który zasnął za kierownicą".

Polak jednym z najbardziej niespodziewanych zwycięzców igrzysk w Seulu

A choć Wallechinsky nieco po macoszemu traktuje historię strzelectwa na igrzyskach olimpijskich, to przy triumfie Józefa Zapędzkiego w Monachium pisze: "43-letni Józef Zapędzki był majorem polskiej armii, kiedy zdobył swój drugi złoty medal. Po zawodach odwiedził pobliskie Dachau i złożył wieniec na grobie swojego ojca, który został zamordowany przez nazistów 30 lat wcześniej".

Jeśli chodzi o sporty walki, amerykański historyk również pisze zdawkowo lub wcale o poszczególnych mistrzach. Skupia się jedynie na największych gwiazdach i najgłośniejszych wydarzeniach. Z całej plejady polskich znakomitych bokserów najwięcej pisze o Andrzeju Gołocie, który na igrzyskach wywalczył brąz w 1988 roku w Seulu. "Gołota przeszedł na zawodowstwo w 1992 roku i walczył z sukcesami przez kilka lat. Jednakże jest on najlepiej znany z dwóch porażek przez dyskwalifikację z Riddickem Bowe w 1996 roku za ciosy poniżej pasa, choć za każdym razem wyraźnie zwyciężał. Był on także dwukrotnie aresztowany w Polsce za atak podczas knajpianej rozróby".

Judokę Pawła Nastulę amerykański historyk chwali za "szybką robotę" w walkach z pięcioma rywalami podczas igrzysk w Atlancie. Tylko jeden, Brazylijczyk Aurelio Miguel, wytrzymał pełny dystans, pozostałych czterech Polak załatwił w sumie w osiem minut i 48 sekund.

Zapaśnika Andrzeja Wrońskiego nazywa "jednym z najbardziej niespodziewanych zwycięzców igrzysk olimpijskich w Seulu". Polak przed startem w 1988 roku nie był nawet w najlepszej ósemce żadnych ważnych międzynarodowych zawodów. A rywali w Seulu miał samych z najwyższej półki. Polak sprawił jednak gigantyczną sensację, pokonując kolejno mistrza Europy z 1986 roku Jozefa Tertelje z Jugosławii, wicemistrza świata Dennisa Koslowskiego i obrońcę olimpijskiego złota Vasile'a Andrei z Rumunii. W finale Wroński wygrał z brązowym medalistą ME z 1988 roku, Gerhardem Himmelem z Niemiec. Punkty, które dały mu zwycięstwo, Polak zdobył, wynosząc Niemca i rzucając go na matę.

Jedną z najzabawniejszych anegdot opowiada amerykański historyk o uprawiających zapasy braciach bliźniakach Kazimierzu i Józefie Lipieniach:

"Kazimierz Lipień wygrał mistrzostwa świata w latach 1973 i 1974, ale w 1975 roku przegrał przez kontrowersyjną decyzję z Nelsonem Dawidianem (ZSRS). Obaj zmierzyli się ze sobą w szóstej rundzie igrzysk olimpijskich w Montrealu i Dawidian odniósł kolejne kontrowersyjne zwycięstwo 10:6. W tym meczu Wiktor Igumenow, sowiecki trener, otrzymał polecenie, aby opuścił arenę zawodów z powodu niedozwolonego wykrzykiwania do swojego zawodnika instrukcji podczas walki. Igumenow kontynuował jednak wydawanie poleceń, choć z większego dystansu. Lipień i tak uratował złoty medal dzięki wysokiej wygranej z Laszlo Reczim 13:4. Różnica dziewięciu punktów zredukowała liczbę karnych punktów przyznawanych za walkę z 1 do 0,5".

Na koniec rywalizacji Lipień miał na koncie 3,5 punktów karnych, Dawidian, który wcześniej przegrał z Reczim – 4, a Węgier – 4,5. Taka też była kolejność na podium.

Dalej Wallechinsky pisze: "Brat Kazimierza, Józef Lipień, zdobył srebrny medal olimpijski w wadze koguciej w 1980 roku. Podczas mistrzostw świata w 1975 roku Polacy zostali oskarżeni, że zastąpili Józefa Kazimierzem w jednej z walk. Oskarżyciele powinni jednak wiedzieć, że Józef zawsze zaczesywał swoje włosy na lewą stronę, podczas gdy Kazimierz na prawą. Na konferencji prasowej po olimpijskim turnieju w Montrealu Kazimierz, 27-letni hydraulik, radził zapaśnikom, którzy marzą o sukcesach, abstynencję od palenia i picia. – I żadnych kobiet – dodał brązowy medalista Laszlo Reczi. Tu jednak Lipień się nie zgodził: "To zbyt daleko idące poświęcenie. Kobiety też są dobre, aby uprawiać z nimi zapasy".

Redagował Łukasz Cegliński