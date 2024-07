W Rosji zawrzało. Rzeczniczka MSZ nie wytrzymała. "Czysty nazizm"

- Wykluczanie ludzi na podstawie krwi i pochodzenia to czysty rasizm, nacjonalizm i nazizm - powiedziała Marija Zacharowa, czyli rzeczniczka prasowa rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Zacharowa w ten sposób zareagowała na decyzję MKOl, który nie dopuścił do igrzysk 13 z 17 rosyjskich judoków. W efekcie do Paryża nie pojedzie żaden z nich.

