Nie żyje pierwszy palestyński olimpijczyk. Zmarł w Strefie Gazy

Od 7 października ubiegłego roku w Strefie Gazy toczą się walki, w które zaangażowane są siły palestyńskie i izraelskie. Wszystko zaczęło się od krwawego ataku Hamasu, a dalej doszły m.in. niszczycielskie bombardowania ze strony Izraela. Trwający ponad pół roku konflikt pochłonął ponad 30 tysięcy żyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Przygoński i dziennikarz Sport.pl driftują samochodem za milion złotych!

Nie żyje Majed Abu Maraheel. Był pierwszym reprezentantem Palestyny na igrzyskach olimpijskich

W wieku 61 lat w obozie dla uchodźców w Nuseirat zmarł Majed Abu Maraheel. Był to pierwszy w historii reprezentant Palestyny na igrzyskach olimpijskich. Mareheel reprezentował swój kraj podczas igrzysk w Atlancie w 1996 roku. W biegu na 10 kilometrów z czasem 34:40,50 min zajął 21. miejsce w półfinale i nie awansował do finału.

Portal Inside The Games przekazał, że powodem śmierci Majeda Abu Maraheela była niewydolność nerek, która nie mogła być leczona z powodu przerw w dostawach prądu w obozie w Nuseirat. Do tego pojawiały się problemy z dostępem do środków medycznych. Były one spowodowane m.in. trwającym oblężeniem ze strony Izraela. W ostatnim czasie rodzina zmarłego olimpijczyka podjęła nieudaną próbę przetransportowania go do Egiptu. Powodem niepowodzenia było zamknięte przejście graniczne w Rafah.

Po igrzyskach olimpijskich w Atlancie Majed Abu Maraheel poświęcił swoje życie trenowaniu innych sportowców, takich jak Nader el-Masri, który brał udział w igrzyskach w Pekinie w 2008 roku.

Od czasu igrzysk w Atlancie Palestyna ciągle jednak czeka na historyczny, pierwszy medal olimpijski. W igrzyskach olimpijskich w Paryżu spodziewany jest występ od sześciu do ośmiu reprezentantów tego kraju.