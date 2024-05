Ogromny sukces Polaków. Pojadą na igrzyska olimpijskie!

26 lipca rozpoczną się 33. Letnie Igrzyska Olimpijskie. Ich gospodarzem będzie Paryż. Zmagania potrwają do 11 sierpnia, a polscy kibice z pewnością będą liczyć na wiele medali reprezentantek i reprezentantów biało-czerwonych. W środę optymizm w polskie serca wlali kajakarze.

Sukces kajakarzy. Mogą powalczyć o medal?

Doskonałe informacje napłynęły do Polski z węgierskiego Szeged. To właśnie tam kwalifikację olimpijską wywalczyli Jakub Stepun i Przemysław Korsak. To wielki sukces, który oznacza, że w Paryżu powalczą o medal w konkurencji K2 500 metrów.

Duet znakomicie spisał się w kwalifikacjach. Wygrana w wyścigu eliminacyjnym była preludium do finału, w którym także okazali się najlepsi. Pomimo wymagających przeciwników zwyciężyli i jako jedyni z tego grona zapewnili sobie przepustkę do Paryża.

0,22 sekundy - tyle wyniosła przewaga polskiej załogi nad drugą w klasyfikacji parą występujących pod neutralną flagą Białorusinów - Uladzislaua Krawca i Dzmitryja Natynczyka.

Po raz ostatni polscy kajakarze wywalczyli kwalifikację olimpijską dwanaście lat temu. Radości nie skrywa prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz.

– Przez ostatnie dwa lata apelowałem o wsparcie trenera Hoppe, czego wyraźnie brakowało. Niestety, było sporo osób, które, nie twierdzę, że z nieżyczliwości, nie wykonywali dobrej pracy. Dzisiaj ten wynik potwierdził, że ja, jako prezes, i pion szkolenia sportowego w związku mieliśmy rację, że nie ulegliśmy naciskom i kontynuowaliśmy tę pracę. Wiemy, że postawiliśmy na dobrego konia i widać, że chłopaki mogą w Paryżu walczyć nawet o medal – powiedział cytowany w nadesłanej informacji prasowej.

Sukces kajakarzy cieszy, bowiem w tej dyscyplinie Polska ma już tradycje medalowe.

W 2021 roku podczas letnich igrzysk olimpijskich w Tokio brąz wywalczyły: Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska. Panie startowały w konkurencji K-4 500 metrów. Dwie pierwsze zawodniczki ze wspomnianego kwartetu z Japonii przywiozły także srebro wywalczone w konkurencji K-2 500 metrów.

Medale przywiezione zostały także z Rio de Janeiro. W 2016 roku wicemistrzynią olimpijską została Marta Walczykiewicz (jedynka 200 metrów), a brąz zdobyły Beata Mikołajczyk i wspominana już wyżej Karolina Naja (dwójka 500 metrów).