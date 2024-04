Klamka zapadła. Rosjanie nie wyślą szermierzy na IO. "Nie ma mowy"

Tylko w statusie neutralnym, czyli bez flagi i hymnu oraz bez wsparcia armii i poparcia dla wojny w Ukrainie - pod takimi warunkami sportowcy z Rosji i Białorusi mogą wystartować na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Obostrzenia te w grudniu zeszłego roku nałożył Międzynarodowy Komitet Olimpijski, czym podzielił nie tylko świat sportu, ale i samą Rosję.

Rosję, która, choć dostała szansę występu na igrzyskach, to do Paryża wyśle tylko garstkę sportowców. Część zawodników po prostu nie spełnia warunków postawionych przez MKOl, a część nie godzi się na obostrzenia, czując się poszkodowanymi.

I tak do stolicy Francji nie pojedzie mistrz olimpijski w pływaniu - Kliment Kolesnikow, mistrz olimpijski w zapasach - Abdułraszyd Sadułajew, rosyjskie gimnastyczki oraz łucznicy. Decyzją MKOl w Paryżu zabraknie też rosyjskich zespołów, m.in. koszykarzy czy siatkarzy.

Rosyjscy szermierze nie jadą do Paryża

Ale to nie koniec tej listy. Wiadomo już też, że na IO w Paryżu nie wystartują rosyjscy szermierze. Decyzję ogłosił oraz wyjaśnił szef tamtejszej federacji - Ilgar Mamiedow. - Żaden z naszych szermierzy nie pojedzie na igrzyska olimpijskie. Co prawda startujemy w Pucharze Świata i Grand Prix, ale głównie po to, by przygotować się do igrzysk przyjaźni - powiedział.

- Nasi młodzi zawodnicy muszą mierzyć się z zagranicznymi rywalami, dlatego dopuszczamy ich do takich startów. Ale nie ma mowy o igrzyskach. Nie będziemy dzielić naszej drużyny na tych, których Zachód lubi i tych, którzy mu przeszkadzają - dodał Mamiedow.

Rosyjski Komitet Olimpijski, bo pod taką nazwą Rosjanie wystartowali na ostatnich igrzyskach w Tokio, wygrali tam klasyfikację medalową w szermierce. Rosjanie zdobyli trzy złote, cztery srebrne i jeden brązowy medal.

Złotych medali broniłyby rosyjskie drużyny floretu i szabli, a indywidualnie po złoto we florecie sięgnęła Sofija Pozdniakowa, która w finale pokonała rodaczkę - Sofję Wieliką.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu potrwają od 26 lipca do 11 sierpnia.