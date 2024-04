Wojna domowa w Rosji. Prezes wypalił: To zespół zagranicznych agentów

Kilka dni temu informowaliśmy o sporze, jaki panuje dziś w Rosji na temat występu sportowców na tegorocznych letnich igrzyskach olimpijskich. To dlatego, że warunki postawione Rosjanom i Białorusinom zakładają, iż jedynie jako zawodnicy neutralni będą mogli startować latem w Paryżu. Przewidziano zakaz państwowych flag, hymnów, a dopuszczeni zostaną jedynie sportowcy indywidualni. Zespoły rosyjskie i białoruskie nie wystartują w igrzyskach.

Krytycznie wypowiedziała się Irina Winer, kierująca związkiem gimnastycznym w Rosji, w przeszłości utytułowana trenerka. - W mojej opinii oraz moich kolegów i gimnastyczek igrzyska są upolitycznione. Warunki, jakie postawiono naszym sportowcom, są niezwykle upokarzające. Czy nie jest to decyzja polityczna, która jest niekorzystna dla Rosji? - pytała Winer w wywiadzie dla portalu Sport-Express.ru.

Iriną Winer zaatakowała także tenisistkę Darię Kasatkinę, która nie ukrywa, że chce wystąpić w stolicy Francji jako neutralna zawodniczka. - Kasatkina ma do tego prawo, ale do jakiej reprezentacji będzie należeć? Reprezentacji bezdomnych? Uchodźców? Jeśli nie ma flagi, hymnu, ojczyzny, to kim oni będą? - pytała działaczka.

Szef komitetu olimpijskiego wywołał burzę

Jeszcze dalej poszedł teraz prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Stanisław Pozdniakow, który nazywał tenisistów zamierzających rywalizować w Paryżu "zespołem zagranicznych agentów". - Większość czasu mieszkają za granicą (np. Kasatkina w Barcelonie - przyp.red.), tam zarabiają, a jednocześnie twierdzą, że "grają dla siebie" i potępiają politykę swojej ojczyzny i dowódców wojskowych. Z mojego punktu widzenia bardziej słuszne byłoby dla nich określenie "zespół zagranicznych agentów" - mówił Pozdiakow cytowany przez portal Sports.ru.

Część rosyjskich tenisistów - nie tylko Daria Kasatkina - odcinała się od wojny w Ukrainie. Do tego grona należą przede wszystkim dwaj najwyżej dziś sklasyfikowani z Rosji w rankingu ATP: Daniił Miedwiediew (4.) i Andriej Rublow (6.).

Po stronie tenisistów stanął obecny minister sportu w Rosji Oleg Matytsin. - Oskarżycielska retoryka wobec rosyjskich sportowców występujących na arenie międzynarodowej jest niedopuszczalna. Jesteśmy jedną sportową rodziną, w tym trudnym momencie konieczne jest zjednoczenie się i traktowanie z szacunkiem tych, którzy swoją ciężką pracą wywalczą prawo do rywalizacji na igrzyskach olimpijskich (…). Bądźmy zjednoczeni - odpowiedział Matytsin szefowi komitetu olimpijskiego. Wymiana zdań między ważnymi urzędnikami sportowymi w Rosji tylko potwierdza podział w tamtejszym środowisku przed igrzyskami w Paryżu.

Rzecznik prasowy prezydenta Rosji Władimira Putina Dmitrij Pieskow pytany o spór między szefem komitetu i ministrem sportu odpowiedział, cytowany przez Sports.ru: "Nasz prezydent już kilkukrotnie podkreślał, że decyzję o udziale w igrzyskach podejmują sami sportowcy i odpowiednie federacje. Będziemy cieszyć się z ich zwycięstw, w tym tenisistów. To są nadal rosyjscy przedstawiciele sportu, nawet jeśli występują bez flag".

W tenisie Rosjanie i Białorusini mogą rywalizować od lutego 2022 jedynie jako neutralni zawodnicy: bez hymnów, flag, a drużyny w Pucharze Billie Jean King oraz Pucharze Davisa zostały wykluczone z rozgrywek. Warunki podobne do olimpijskich, choć w przypadku Paryża każdy sportowiec z Rosji i Białorusi będzie musiał przejść dodatkową ścieżkę weryfikacyjną. Działacze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOI) mają sprawdzać, czy zawodnicy nie popierali ataku na Ukrainę i czy nie są powiązani z wojskiem.

Minister i byli sportowcy sprzeciwiają się obrażaniu tenisistów

Nie wszyscy sportowcy są zachwyceni wypowiedzią Pozdiakowa. - Tenisiści występują jako zakładnicy obecnej sytuacji. Są zmuszeni, by trenować na Zachodzie, bo w Rosji nie ma odpowiednich turniejów. Sami pokrywają własne wydatki, tenis zawsze taki będzie. Albo to zaakceptujemy, albo zarejestrujmy wszystkich naszych tenisistów jako zagranicznych agentów - mówi Świetłana Żurowa, była mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie.

Dwukrotny medalista igrzysk w biathlonie Dmitrij Wasiliew dodaje: "Tenisiści to nieco wyizolowana grupa sportowców, która od dzieciństwa trenuje na własny koszt, a nie za państwowe pieniądze (…). Jeżeli podpiszą dokumenty potępiające politykę Rosji, będą mieli to na sumieniu. Natomiast nie zgadzam się z Pozdiakowem, by nazywać ich "agentami", bo sytuacja nie jest zero-jedynkowa".

Rosyjskie media podkreślają, że dyskusja w sprawie występu na igrzyskach dobrnęła do ślepego zaułka. Sportowcy są zdezorientowani. Sami mają podejmować decyzje, czy wystartują w Paryżu, narażając się przy tym na ewentualną krytykę ze strony kibiców czy działaczy a może nawet struktur państwa. Jak podawaliśmy, część z zawodników już teraz postanawia zapomnieć o rywalizacji olimpijskiej - wśród nich są m.in. gimnastycy czy łucznicy.

Zawody w stolicy Francji startują od 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. W przypadku tenisistów Międzynarodowa Federacja Tenisowa ogłosi 10 czerwca listę dopuszczonych graczy. Prawdopodobnie znajda się tam m.in. Kasatkina, Miedwiediew, Rublow, jak i Białorusinki Aryna Sabalenka i Wiktoria Azarenka.